"Kena: Bridge of spirits" y "Death stranding: Director's cut", los destacados de la semana - gameLover

Dos grandes exclusivos llegan esta semana a las plataformas PlayStation: «Kena: Bridge of spirits» y la versión para PS5 de «Death stranding», el último videojuego de Hideo Kojima, que se estrenó originalmente ya hace dos años.

Kena: Bridge of spirits

¡Hola, gameLover! Estábamos esperando a Kena con todas las fuerzas del mundo y ya está aquí. Después de un pequeño y necesario retraso, el primer videojuego de Ember Lab llega en exclusiva a las consolas PlayStation y a PC, convirtiéndose en todo un homenaje a las aventuras clásicas, con todos esos elementos que ya funcionan de por sí para garantizanos un recorrido de gran satisfacción en nuestro avance. La protagonista de «Kena: Bridge of spirits» es una guía espiritual que ayuda a las almas a finalizar su viaje al otro mundo y necesita acceder a un misterioso templo ubicado en lo más alto de la montaña. Jugamos con ella en tercera persona y deberás ir completando misiones para ayudar a los distintos personajes que te presenta el juego en este mundo mágico inspirado en algunos rasgos tradicionales japonenes.

Kena cuenta con un báculo mágico como arma y con ella podrás realizar acciones como explorar, saltar, atacar o esquivar, imprescindibles para enfrentarte a los enemigos, representados aquí en forma de corrupción. De hecho, uno de los trabajos de nuestra heroína es eliminar la corrupción que afecta a los preciosos entornos del juego este mundo y para ello debe hacer uno de los pequeños y simpáticos Rot, unas criaturas con propiedades mágicas que nos echarán una mano tanto en el combate como en la exploración. Nuestro objetivo es encontrar a cuantos más, mejor, ya que con ellos podremos llevar a cabo acciones cada vez más complejas y también limpir el bosque de corrupción, algo que nos abrirá nuevos caminos en el mapa.

Para moverte por ese mundo abierto cuentas con un gran mapa y con unas máscaras que iremos descubriendo según avancemos en la trama que nos servirán para usar un filtro especial que nos permitirá v isualizar, coleccionables, indicaciones y zonas que ne son visibles a simple vista. Los cristales azules y el karma que vayamos obteniendo nos servirán para desbloquear mejoras en el pequeño árbol de habilidades de Kena, que te servirá para ampliar sus posibilidades mediante nuevas habilidades y ataques. Porque, aunque al principio puede parecer que los combates son fáciles, su dificultad irá en aumento hasta convertirse en verdaderos desafíos para los que hay que estar realmente preparados. Aquí lo importante es aprenderse el amplio abanico de movimientos y ataques de Kena para poder combinarlos de una manera efectiva en combate, ya que cada enemigo requiere de una dinámica concreta para poder derrotarlos.

Seguramente ya había escuchado hablar de «Kena: Bridge of spirits» antes y es que se presentó como uno de los juegos que iban a formar parte de la ventana de lanzamiento de PlayStation 5. Al final nos ha llegado más tarde, pero su estética y su brillante apartado audiovisual atrapa a cualquiera y merece haber esperado cada uno de los días que ha tardado en llegar. En su versión para PS5 puedes elegir entre el modo rendimiento -en el que predominan los fotogramas por segundo y un reescalado a 4K- o el modo fidelidad -con menos fluidez en pantalla pero con una resolución nativa en 4K. Lo cierto es que merece la pena ver esa esplosión de colores durante las batallas, en los que las partículas y los escenarios se fusionan para ofrecernos un auténtico espectáculo visual.

El juego se completa con un modo foto muy completo que nos permitirá manejar la escena a nuestro antojo para conseguir auténticas capturas de Kena y los Rots gracias a los diferentes filtros, encuadres y poses. Por supuesto le saca todo el rendimiento posible al disco duro SSD de la consola, que carga una nueva partida prácticamente de forma instantánea tras morir. La música encaja a perfección con el espírtiu del juego y acompaña especialmente bien en los enfrentamientos con los jefes finales, donde hay mucho más dinamismo.

Es un juego de unas diez horas de duración, muy acorde a su precio, con tres niveles de dificultad (más uno desbloqueable) que te invitan a la rejugabilidad. Se trata de una buena aventura, con exploración y combates, que te cautivará gracias a su cuidada estética y su dinámica de juego, que te anima a explorar todo el mapa para completarlo al cien por cien. Me ha encantado esta introducción de Kena en el mundo de los videojuegos y me encantaría comprobar cómo se desarrolla su universo, tal vez en una futura segunda parte. Por cierto, si eres coleccionista y prefieres espear al lanzamiento de «Kena: Bridge of spirits» en formato físico, tienes que saber que Tesura Games distribuirá una versión deluxe en nuestro país a partir del 19 de noviembre que incluirá algunos extras digitales -como su banda sonora- y un set de stickers.

«Kena: Bridge of spirits»

Ember Lab · Maximum Games y Tesura Games

22 de Septiembre · PlayStation 5, PlayStation 4 y PC

Death stranding: Director’s cut

Ya lo comprobamos hace poco más de un mes con «Ghost of Tsushima» y ahora le toca el turno a «Death stranding», que tambiém recibe su «Director’s cut», una edición mejorada y ampliada del título que PS4 recibió en otoño 2019. Fue un juego que impactó, desconcertó y decepcionó por igual y que ahora disfruta de una segunda oportunidad para aquellos que no lo conocían, que no supieron valorarlo en su momento o que quieres regugarlo de nuevo. La última obra de Hideo Kojima bien se lo merece y su misión es la de reconectar a una sociedad aislada y dividida gracias al papel de su protagonista, Sam Porter Bridges, encarnado por el actor Norman Reedus, con el que recorremos un mundo donde la gente se oculta años después de que un extraño fenómeno, el death stranding, que conecta el mundo de los vivos con el de los muertos.

Es la misma aventura de entonces pero con algunas novedades interesantes, un juego de autor capaz de meterse en tramas sociológicas, políticas y filosóficas, uno de los más importantes de la pasada generación y que no está hecho para todo el mundo. Aunque ya era era impresionante verlo en movimiento en un hardware de 2013 hace tan solo dos años, me encanta comprobar cómo todo se ve y se siente ahora, a 4K y con unos efectos de iluminación impresionantes, y una fluidez que trabaja a unos estables 60 frames por segundo. Pero lo que nos deja una vez más con la boca abierta son esos irrisorios tiempos de carga, haciédolos prácticamente inexistentes.

La principal novedad de este «Director’s cut» está en el centro de distribución al oeste de Capital Knot City, el encargo 77, una misión nos llevará a un nuevo escenario. Es la fábrica abandonada donde participaremos en varias misiones de sigilo, más simples y sencillas que te llevará poco más de una solo hora completarlas. La recompensa es un pequeño extra para los que han vuelto a jugar con Sam, pero que realmente no aporta nada imprescindible a la trama del juego.

Más encargos y nuevas herramientas -como la catapulta que ya vimos en el tráiler- son algunos de los extras que llegan a esta nueva versión y que servirá de gran ayuda especialmente para los nuevos jugadores. Todo se traduce en una experiencia continuista que te ofrecerá horas de juego adicionales respecto a la experiencia original. El nuevo competitivo online rompe un poco con la filosofia innovadora de esa experiencia multijugador basada en la cooperación y la solidaridad que vende el título, pero hay que reconocer que hay encargos, desafíos y carreras que te invitan a pasártelo mejor.

Tambiém se han añadido nuevas pistas a su banda sonora, que junto a los efectos de sonido suenan como nunca gracias al audio 3D. El DualSense aprovecha la respuesta háptica para mejorar la inmersión en el juego y sus gatillos adaptativos ofrecen más o menos resistencia dependiendo la pendiente a la que te estés enfentando. Además, ahora puedes personalizar la cápsula de BB y la mochila con colores y vinilos. Por cierto, si tienes pensado exportar tus datos de guardado de PS4 a PS5, tienes que saber que funciona como en juegos como «Marvel’s Spider-man», es decir, teniendo instaladas las dos versiones del juego, cargar tu antigua partida guardada al servidor y luego descargarla desde la nueva versión. Algo engorroso, pero efectivo.

«Death stranding: Director’s cut» es la mejor versión para disfrutar de este juego, siendo más accesible y técnicamente superior. El «Death stranding» original, pero mejor que nunca en muchos aspectos. Si no lo has jugado antes, te encantará descubrirlo, y si ya eres un veterano y dispones de tu copia física o digital podrás acceder a este upgrade por tan solo 10 euros. ¡Date un caprichito!

Death stranding: Director’s cut

Kojima Productions · Sony Interactive Entertainment

24 de Septiembre · PlayStation 5

Esta semana en nuestro gameLover Xtra toca cine y lectura, con una mítica película de los 80 que regresa en 4K Ultra HD y un tomo extra del cómic de «Regreso al futuro», que protagoniza uno de los crossover más extraño de todos los tiempos, con «Transformers».

Dentro del laberinto

Cómo me gusta que poco a poco se vayan restaurando clásicos como este para que podamos disfrutarlos en una calidad superior y qué mejor excusa que su 35 aniversario para enmarcarlo en una edición tan cuidada como esta. «Dentro del laberinto» llega ahora con una nueva edición especia, una tirada limitada en la que alcanza la resolución 4K Ultra HD y que trae nuevos contenidos adicionales, además de un libreto exclusivo de este clásico atemporal de Jim Henson.

Fue un visionario en todos los sentidos y para esta película quiso contar con el talento de David Bowie y el de una jovencísima Jennifer Connelly, que confluyeron en 1986 para alumbrar una obra cinematográfica que sigue siendo igual de relevante que cuando se estrenó. Los coleccionistas más puristas agradecerán esta nueva edición, que incluye y un nuevo disco en 4K y su versión en Blu-ray, extras inéditos y un precioso libreto presentado en formato Digipak que contiene con contenido original de la película (eso sí, en perfecto inglés). El aspecto de la caja simula ser el libro del laberinto y está recubierto con una funda plástica en la que aparece la serigrafía de los protagonistas sobre transparencias.

La película nos cuenta la trama de una chica de 16 años (Jennifer Connelly, ganadora del Oscar a la mejor actriz secundaria por «Una mente maravillosa» en 2001) que formula el deseo de que su hermano pequeño desaparezca. Jareth, el rey de los goblins (David Bowie) se lo concede y ahora solo dispone de trece horas para desenvolverse por un peligroso y maravilloso laberinto para rescatar a su hermano. La actriz hizo historia recorriendo este intrincado laberinto lleno de criaturas asombrosas para rescatar a su hermano pequeño en una de las películas fantásticas más inolvidables de la época.

Los extras que podrás encontrar en esta edición son algunas escenas eliminadas y alternativas con el comentario de Brian Henson, las audiciones recuperadas de los protagonistas y los documentales «El legado de Henson» y «Recordando al rey de los goblins», que están repartidos entre los dos discos. Ambos contienen el audio en inglés (Dolby Atmos, compatible con Dolby TrueHD 7.1), inglés, francés e italiano (DTS Master Audio 5.1) y español, alemán, checo, húngaro, coreano, español latinoamericano y turco (Dolby Digital 5.1). Mientras que los subtítulos llegan en inglés para sordos, español, inglés, árabe, mandarín simplificado, mandarín tradicional, checo, danés, holandés, finés, francés, alemán, griego, hebreo, hindi, húngaro, islandés, italiano, coreano, noruego, polaco, portugués, esloveno, eslovaco, español latinoamericano, sueco, tailandés y turco.

¡Es una edición imprescindible para tu colección de cine en casa!

«Dentro del laberinto» / Edición 35 aniversario

Sony Pictures Home Entertainment · Arvi Licensing

22 de Septiembre · 4K Ultra HD + Blu-ray

Transformers / Regreso al futuro

Si ya has completado tu colección de ocho volúmenes del cómic oficial de «Regreso al futuro», estabas muy equivocado si pensabas que no ibas a poder disfrutar de más aventuras de Marty y Doc. Aquí llega este tomo único que presenta el crossover ochentero que no creías que fuera posible gracias a esta nueva aventura atemporal.

La máquina del tiempo de Doc Brown, después de tanto viajar hacia el pasado y el futuro, ha ha llamado la atención de los Decepticons. Sí, las malvadas máquinas de Cybertron, que ponen rumbo a Hill Valley para poner en peligro su futuro y el de todo el planeta Tierra. Pero ya sabes quién está ahí para arreglarlo todo, ¿verdad? Por supuesto, Marty y Doc, que cuentan con un alidado tan inesperado como excepcional y capaz de viajar en el tiempo: El autobot Gigavatio.

Tanto si eres fan de «Transformers» como de «Regreso al futuro», no puedes perderte esta alucinante aventura basada en dos de las franquicias más potentes de los 80, donde florecieron otras como «Rocky», «Rambo», «Indiana Jones», «Karate kid»,«Los másters del Universo» o «Cazafantasmas». Sin embargo, dos de las más populares sopn estas dos que hoy nos ocupan, que se han unido para dar vida a un crossover imposible, una serie limitada de cuatro episodios que se presentan aquí en un volumen de 104 páginas firmadas por el guionista Cavan Scott y el dibujante Juan Samu.

Marty McFly acaba de regresar al Hill Valley de 1985 sin darse cuenta de que la tecnología de la máquina del tiempo creada por Doc Brown ha llamado la atención de los denominados Decepticons, que han diseñado un plan maestro para aplastar a sus eternos rivales -los Autobots– y, de paso, conquistar el pasado, el presente y el porvenir de la Tierra. Los únicos que pueden frustrar sus proyectos de conquista son nuestro par de amigos, que se verán obligados a aceptar la ayuda de una nueva máquina del tiempo, Gigavatio, que se une al equipo para lograr la liberación del planeta del dominio de las máquinas.

«Transformers / Regreso al futuro»

Cavan Scott, Juan Samu, David García Cruz y Candice Han · Norma Editorial

22 de Septiembre

