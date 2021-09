"Guardianes de la noche", "Ranma 1/2" y "Dragon ball", el anime que llega con la vuelta al cole - gameLover

Septiembre llega con una buena dosis de lanzamientos de anime y se encarga de traernos algunas de las más míticas series de todos los tiempos, además de una de las más esperadas, que llega por primera vez a nuestro país.

Guardianes de la noche | Temporada 1, parte 1

¡Menuda expectación ha levantado «Kimetsu no yaiba» desde su estreno! Su manga ha sido todo un éxito desde que se lanzó en 2016, terminando en mayo del pasado año, y su adaptación al anime no podía ser menos. Todo el mundo está esperando la llegada de su segunda temporada, este mismo mes de octubre, pero primero habría que echarle un vistazo la primera. compuesta por 26 episodios. No te l0 voy a negar, uno de esos impacientes espectadores je sido yo mismo, porque no me había introducido aún en el universo de «Guardianes de la noche» y tenía muchas, muchas ganas de conocer las aventuras de Tanjirō Kamado y su pandilla de matademonios.

Esta serie de anime narra la desgracia de Tanjirō cuando descubre que su familia ha sido asesinada a manos de un demonio devorahumanos que necesitaba saciar su sed de sangre. Pero ha habido una superviviente, su hermana Nezuko, que sobrevive convertida en demonio. El joven intenta salvarla de forma desesperada y buscará la forma de devolverla a su condición humana. Para ello decide ingresar en el cuerpo de los matademonios y así averiguar los detalles sobre su naturaleza y acabar con el responsable de la muerte de sus seres queridos.

Tras un duro entrenamiento con el maestro Sakonji Urokodaki en las traicioneras lomas del monte Sagiri, Tanjirō aprende los principios de la respiración del agua, un conjunto de técnicas ancestrales con las que podrá eliminar a las criaturas demoníacas y que le serán de gran ayuda para superar los retos de la criba final, el examen de acceso al cuerpo. Sus días como cazador de demonios no han hecho más que comenzar y cada vez se enfrentará a rivales más poderosos que pueden arrojar luz sobre el paradero de su némesis, Muzan Kibutsuji, el líder de los demonios. En su camino contará con la inestimable colaboración de Nezuko, quien a pesar de su condición se niega a herir a los humanos, aunque debe viajar ocultándose del sol, enemigo mortal de los de su especie. Juntos forman una nueva generación de los guardianes de la noche.

No hace falta esperar para la llegada de «Guardianes de la noche» porque llega a nuestro país la publicación de la primera tanda de episodios, que recoge los 13 primeros en un único volumen. Se trata, por lo tanto de la primera parte de la primera temporada y llega en tres versiones distintas para que los fans puedan elegir. Para empezar, lo hacemos con su edición coleccionista, que incluye los mencionados episodios en formato Blu-ray, divididos en dos discos, a los que les acompañan una gran cantidad de extras: Un fantástico libro especial de 42 páginas con los diseños originales de Japón, con una guía completa sobre la serie, los personajes, los comentarios de los director y del staff, un set de seis postales exclusivas impresas en papel especial a todo color con los mejores diseños de la serie, un pack exclusivo de 28 cartas hanafuda con una caja especial contenedora, un póster reversible de 68×48 centímetros con dos diseños exclusivos, una colección de cinco hojas de stickers, una réplica del talismán de Yushiro en papel especial y una serie de contenido extra como bonus de los Blu-ray que son las versiones textless del opening y el ending de la serie, además de una colección de spots publicitarios en alta definición.

Se trata de una edición espectacular que emocionará a los fans de esta franquicia, que recibimos con los brazos abiertos cualquier noticia relacionada con el lanzamiento de sus productos dentro de nuestras fronteras. Pero si no te parece accesible -su precio ronda los 70 euros- siempre podrás optar por las versiones en Blu-ray o DVD sin extras. Para que te hagas a la idea de cómo es su aspecto, puedes comprobarlo bajo estas línea, ya que una vez extraído de su caja contenedora, nos encontramos con una caja Blu-ray doble que alberga los dos discos, con los episodios 1 a 7 en el primero y con los 8 a 13 en el segundo, ambos serigrafiados con ilustraciones de Tanjirō y su hermana Nezuko, siendo esta última la protagonista absoluta de la cubierta a doble página.

Son 300 minutos de serie, que recibimos después de dos años de espera y antes de película que que enlaza la primera con la segunda temporada, «Tren infinito», que Selecta Visión estrenó con gran éxito la pasada primavera en cines de todo el país y que también tiene pendiente su estreno doméstico. Cualquiera de las ediciones de «Guardianes de la noche» llega con siu idioma original, el japonés, así como el doblaje en español (DTS-HD 5.1), así como los subtítulos en español. Ahora solo queda esperar al lanzamiento de la segunda parte de la primera temporada, que estoy seguro de que queda muiy

«Guardianes de la noche: Temporada 1, parte 1»

Toei Animation · Selecta Visión

3 de Septiembre · Blu-ray, Blu-ray: Edición coleccionista y DVD

Ranma 1/2 | Volumen 1/6

Si me preguntas cuál es mi serie anime favorita después de «Dragon ball» es probable que te responda que «Lupin III» o «Ranma 1/2» -sí, soy un classic-, así que imagina cuánto me alegré cuando me enteré de que por fin iba a poner a la venta una versión remasterizada de la serie en Blu-ray y DVD. Y es que, cuando se cumplen 28 años desde su estreno en nuestro país, llega esta edición coleccionista que cumplirá con las expectativas de todos los fans de la serie de Rumiko Takahashi.

Una producción de 1989 que, levantó ampollas como tantas otras, ya que fue duramente criticada por su supuesto contenido violento (entre otros factores), por lo que fue duramente castigada con el corte de la censura de la época durante su emisión en España, allá por su estreno en 1993. Bueno, es más que probable que te perdieras muchas de las escenas que formaban parte de la serie original, pero eso no va a suponer un problema ahora que llegue íntegra, sin ningún tipo de cortes ni censura.

Esta edición tan especial llega en su versión más completa en formato Blu-ray, y el que tenemos hoy aquí es el primero de los 6 volúmenes que recibirá esta colección que llega fielmente adaptada, respetando el formato de pantalla original (4.3). En ella te vas a encontrar con un libro especial de 22 páginas que incluye todo tipo de información de los personajes, la historia, el staff y un completo listado de episodios en un precioso packaging estilo Digipack que contiene los 39 primeros episodios de la serie en alta definición, que están repartidos en cinco discos Blu-ray.

Por cierto, si estás preguntándote de qué va «Ranma 1/2» tienes que saber que es una legendaria comedia romántica de artes marciales sobre la loca vida cotidiana de Ranma Saotome, el chico que se transforma en chica cada vez que se moja. Esta historia te presenta a Akane Tendo,una joven que ha sido comprometida sin su conocimiento con Ranma. Es una luchadora de artes marciales que tiene intención de suceder a su padre como cabeza del dojo familiar, pero por desgracia, su padre cree que el sucesor debe ser un hombre, así que se tomó la libertad de compromerla con el chico, que también lleva años practicando kung fu junto a su padre Genma en China. Sin embargo, cuando Ranma y su padre regresan a Japón y aparecen en el dojo Tendo lo hacen en forma de muchacha y oso panda por culpa de una maldición que se ha llevado a cabo después de caer en un estanque maldito. A pesar de estar comprometidos, a Akane y Ranma no les atrae demasiado la idea de contraer matrimonio ni parecen estar locos el uno por el otro, así que lo que veremos durante la serie serán una serie de tira y afloja entre ambas partes que a su vez recibirán otros pretendientes que se convertirán en sus propios enemigos. Parece una auténtica locura, pero el desarrollo de los personajes, tanto principales como secundarios, es el hilo conductor de esta trama que parece no saber cómo terminar.

Este primer volumen refleja a la perfección el estilo de su creadora y nos presenta todos los discos en tres páginas distintas, albergando el libro especial en la cuarta del desplegable. En su diseño nos encontramos una serie de nuevas ilustraciones que muestran algunos de los personajes que formarán parte de esta historia aparte de, obviamente, Ranma y Akane. El audio de los discos contiene el idioma original de la serie, el japonés, y su doblaje clásico en español y en catalán -todos en formato DTS-HD 2.0-, aparte de subtítulos en español y portugués. Es una colección que también podrás comprar en DVD (ocho discos), tanto en volumenes sueltos como en un modelo de suscripción que ya vimos en la edición Blu-ray de «Dragon ball», también con tres regalos, en esta ocasión una colección de seis visual cards con ilustraciones originales de Rumiko Takahashi, un póster grande, una colección de seis monedas conmemorativas exclusivas y la caja contenedora para guardar toda la colección una vez finalizada.

Mira cómo luce el box 1 de esta colección, muy esperada por los fans del manga y el anime de «Ranma 1/2», y ya estamos deseando poder conocer cómo es el segundo. Pero para eso habrá que esperar porque la peridodicidad de publicación del resto de entregas será bimestral o trimestral dependiendo de la época del año. Así que ármate de pacienciay ve disfrutando poco a poco de sus episodios porque tenemos un año por delante para poder volver a ver la serie entera, esta vez -¡sí!- en alta definición.

«Ranma 1/2» · Volumen 1/6

Toei Animation · Selecta Visión

3 de Septiembre · Blu-ray

Dragon ball: Gran aventura mística

En los últimos meses hemos visto como Selecta Visión completaba el lanzamiento de todas las películas de la franquicia «Dragon ball» en Blu-ray con la llegada de los dos primeros OVAs –«La leyenda del dragón Shenron» y «La princesa durmiente del castillo del demonio»-, y este que nos llega hoy, «Gran aventura mística». Es el tercer largometraje de animación de la saga, lanzado originalmente en 1988 y está dirigido por Kazuhisa Takenōchi.

Su trama está centrada en la desaparición de la espada del pequeño emperador Chaoz de Mifan. Su primer ministro, Duende Grulla, inicia la búsqueda de las bolas de dragón de inmediato para poder encontrarla. Lo que nadie sabe es que tras estos planes se oculta una conspiración que pretende acabar con la vida del emperador y usurpar el trono. Por fortuna, esos mismos días se celebra en Mifan un torneo de artes marciales en el que Goku y Klilín quieren poner a prueba lo que han aprendido a las órdenes del Duende Tortuga. La muerte de uno de los participantes del torneo marca el comienzo de una aventura llena de emoción, magia y acción que llevará a nuestro protagonista hasta la mismísima Villa Pingüino, donde formará equipo con la mítica Arale -protagonista de la serie «Dr. Slump», también obra de Akira Toriyama– para pararle los pies al asesino número uno del mundo, el villano Tao Pai Pai.

La película, como decíamos, llega a España por primera vez en versión Blu-ray, respetando el formato de las dos anteriores, presentada en la habitual caja naranja -simulando el color de las bolas de dragón- y con una carátula a doble cara. Tiene una duración de 50 minutos y e incluye el audio original en japonés y los doblajes en español, catalán y euskera, todos en formato DTS-HD 2.0, mientras que los subtítulos solo se encuentran en español.

Por cierto, buenas noticias para los fans de «Dragon ball», porque en noviembre llega el pack definitivo de sus películas. Se trata de una colección definitiva que incluye todas las películas y los especiales de televisión de «Dragon ball», «Dragon ball Z» y «Dragon Ball GT» en una completa edición llena de extras y que llegará en formato A4. Un total de 24 historias que suponen el mejor legado de todas las etapas de la vida de Goku a través de los 21 espectaculares largometrajes, que fueron éxito de taquilla en Japón, y los 3 emotivos especiales de detevisión que exploran como nunca su universo. Pero ya tendremos oportunidad de verla más de cerca cuando se acerque el lanzamiento.

«Dragon ball: Gran aventura mística»

Toei Animation · Selecta Visión

3 de Septiembre · Blu-ray

