Nostalgia retro con "Wonder boy" y "Ghosts 'n goblins" y tus héroes de animación con "DC super hero girls" y "Los últimos frikis del mundo" - gameLover

También tenemos lectura sobre videojuegos con «Más allá de la luz: Journey y el viaje del alma» y dos grandes propuestas en animación japonesa que llegan en formato doméstico: «Lupin III: The first» y la segunda película de «Dragon ball» «La princesa durmiente del castillo del demonio».

¡Hola, gameLover! Esta semana hacemos una mirada al pasado pero con toques del presente a dos grandes clásicos de los videojuegos y descubrimos las propuestas oficiales de dos de las series más heróicas de toda una generación. Además, te recomendamos un libro especializado sobre el juego «Journey» (2012) en nuestra sección gameLover Xtra.

Wonder boy: Asha in monster world

Parece mentira, pero la saga «Wonder boy» celebra este año su 35 aniversario, una ocasión muy especial y con un motivo más que suficiente para que el equipo original de Westone se haya reunido de nuevo para actualizar la entrega favorita de sus fans, «Monster world IV». Este lanzamiento, que también ha aprovechado para actualizar su mombre a «Wonder boy: Asha in monster world», es un precioso remake con gráficos sombreados en 3D y la clásica jugabilidad en 2D que se mantiene intacta para respetar la filosofía del original, poniendo toda la atención en el detalle y actualizándolo con nuevas funciones. Todo se ha renovado, desde el diseño a la música, otorgándole una segunda vida.

Si lo recuerdas bien, el juego estaba protagonizado por Asha, que repite su papel para embarcarse en una trepidante misión en la que debe rescatar a los cuatro espíritus que han sido encerrados por las fuerzas del mal. Durante la aventura irás descubre sus orígenes secretos a lo largo del tu viaje para salvar el mundo y, por suerte, contarás con la ayuda de Pepelogoo, tu azul y alado amigo que siempre estará ahí para lo que necesites. Viaja a través de todo el reino y descubre los diferentes tesoros ocultos y los originales personajes que campan a sus anchas por el territorio en esta historia que se mantiene fiel a sus orígenes, pero en la que notarás que hay un montón de características que se han incluído en esta versión para transformarla en la experiencia definitiva.

Aunque su historia sigue siendo fiel al juego original de 1994, en esta actuzalización te encontrarás con una serie de mejoras que cierran el círculo, como la inclusión de voces en los personajes principales -eso sí, en japonés-, gráficos remasterizados con un diseño cel shading en 2.5D, escenas y animaciones completamente nuevas, una nueva banda sonora muy fiel a la original que ha sido creada por Shinichi Sakamoto y, ahora también, con un nuevo modo fácil para que todo tipo de jugadores puedan disfrutar del juego.

A los fans de siempre les va a encantar esta «nueva» aventura protagonizada por Asha y, si tu eres uno de ellos pero también echas de menos el original, no sufras, porque el videojuego también incluye el «Monster world IV» de Mega Drive, para que puedas saborear su mundo desde ambas perspectuvas y redescubrir a una de las más fuertes, encantadoras e independientes heroínas del mundo de los videojuegos.

«Wonder boy: Asha in monster world» no es solo un remake, es la celebración de parte del equipo original del juego para los jugadores de siempre, que llega con los cambios justos y necesarios para mantenerlo al día, siendo una aventura que sabe atrapar y nos hacer disfrutar de un alegre desafío en el que también ha participado su creador original, Ryuichi Nishizawa, que ha supervisado la creación y el desarrollo de esta actualización, quedando muy satisfecho con el resultado.

Se trata de un desafío de la vieja escuela con una estética encantadora, con retos que requieren un esfuerzo pero sin llegar a desesperar y que te gustará tanto si lo jugaste en su día como si pruebas ahora por primera vez. ¡Revívelo!

«Wonder boy: Asha in monster world»

STUDIOARTDINK (edición digital) / ININ Games y Tesura Games (edición física)

28 de Mayo · PlayStation 4 y Nintendo Switch

DC super hero girls: Teen power

Si tus peques se están aficionando a los superhéroes del universo DC, lo tienes muy fácil para conquistar sus corazones. Con esta propuesta para un jugador podrás cumplir su sueño de convertirte en superheroína y reunir todas sus fuerzas para luchar contra el mal, uniéndose a las DC super hero girls para salvar Metrópolis. Juega con las versiones de Wonder Woman, Supergirl y Batgirl de la serie animada «DC super hero girls» y salva la ciudad de los malévolos planes de algunos de los supervillanos más conocidos de DC.

Cada heroína puede enfrentarse a los malos con un conjunto de habilidades únicas, por ejemplo, Wonder Woman usa sus dotes de guerrera con el lazo de la verdad y el escudo volador, Supergirl tiene visión de calor y supersoplido y Batgirl inventa todo topo de artefactos como el batarang y el batgancho para luchar contra sus enemigos. Explora la ciudad como superheroínas adolescentes, equilibrando tu vida con los problemas cotidianos de una de ellas: Puedes quedar con tus amigas en los lugares más emblemáticos de la serie de animación, como Metropolis high school y Sweet justice, donde además podrás sacarte fotos para compartirlas en Superstapost. Eso sí, no bajes la guardia y protege tu identidad secreta a toda costa, porque puedes toparte con algunas de las supervillanas más granujas de la ciudad, como Harley Quinn, Catwoman o Star Sapphire.

«DC super hero girls: Teen power»

Nintendo

4 de Junio · En exclusiva para Nintendo Switch

Los últimos frikis del mundo y el báculo del destino

«Los últimos frikis del mundo» llegaba en 2015 como una exitosa saga de libros escrita por Max Brailler -ya ha acumulado más de cinco millones de libros físicos en todo el mundo- y no tardó en saltar a la pequeña pantalla gracias a Netflix, que sabe cómo reconocer lo que se convertirá en tendencia o que, directamente, lo convierte en ella. Ya cuenta con una película y sus tres primeras temporadas en su catálogo, algo que, inevitablemente, ha derivado en la aparición de su videojuego. Y estamos de enhorabuena, porque este encargo internacional se ha realizado en nuestro país, gracias a Stage Clear Studios, una desarrolladora afincada en Madrid, encargada de otros éxitos como «Yesterday origins», «Max: The curse of brotherhood» y el esperadísimo «Alex Kidd in miracle world DX», que llega a finales de este mismo mes.

«Los últimos frikis del mundo y el báculo del destino» es su nuevo videojuego y está basado en el universo de Jack en el que sus amigos y él se ven envueltos en un apocalipsis del fin del mundo en el que deberán enfrentarse a zombis y monstruos de todo tipo. Si eres fan de los libros y la serie, podrás sumergirte en una historia completamente inédita en la que podrás explorandor la enorme ciudad de Wakefield mientras te enfrentas a tus enemigos. Podrás controlar a Jack, Quint, June y Dirk mientras buscas las piezas del báculo del destino, un artefacto que necesitas para derrotar a la malvada Malondre, la reina de los monstruos de slime, mientras ella intenta convocar al temido Rezzoch, el antiguo destructor de mundos.

A medida que vayas avanzando en tu aventura, tendrás la opción de ir mejorando tus armas y armaduras, completar tus habilidades y conducir por todo Wakefield con la la Big mama, una camioneta postapocalíptica que te ayudará a enfrentarte a las hordas de zombis y los enormes monstruos, además de plantarles cara a los jefes finales más épicos.

Por cierto, ¿sabías que el creador de «Los últimos frikis del mundo» también ha participado en el proceso de creación del juego? Pues sí, el mismísimo Max Brallier, autor de los seis libros publicados hasta ahora, se ha reunido cada semana con el equipo de desarrollao para crear el arco de esta nueva la historia, además de darle forma al villano que se presenta para la ocasión. Además, ha querido dar su opinión a medida que el desarrollo del videojuiego iba avanzando ofreciéndole su feedback al equipo, tanto a nivel creativo como en la jugabilidad.

Si lo que te preocupa es saber si este juego está orientado para tus peques, tienes que saber que puedes estar tranquilo. El videojuego está planteado para niños 7 a 12 años, aunque los adolescentes y los mayores también pueden jugar si se consideran fans de «Los últimos frikis del mundo». Aunque su trama gira en torno a un apocalipsis zombi, el juego no es para nada sangriento y se centra más en la acción y en lo divertido que en esos detalles, ya que tiene mucho sentido del humor y nada de horror.

Además, los más pequeños de la casa pueden retar a sus padres, ya que cuenta con un modo multijugador de hasta cuatro jugadores locales en este videojuego que plantea un formato RPG básico en un mundo semiabierto que está lleno de posibilidades. ¿Qué no tienes a nadie con quién jugar en casa? No te preocupes, también podrás convocar a tus amigos a través del cooperativo online -y que llegará más adelante mediante una actualización gratuita- en el que también podrás crear tu propio equipo de hasta cuatro amigos. ¡Te lo pasarás en grande con las aventuras de tus personajes favoritos de animación!

«Los últimos frikis del mundo y el báculo del destino»

Stage Clear Studios · Outright Games y Selecta Play

4 de Junio · PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Ghosts ‘n goblins: Resurrection

Tenemos que retroceder hasta los 80 para remontarnos al lanzamiento del videojuego «Ghosts ‘n goblins» (1985) y a su secuela, «Ghouls ‘n ghosts» (1988), que nos ofrecieron un buen par de exigentes aventuras. Es este año cuando Capcom ha recuperado la franquicia, recienttemente desde Capcom arcade stadium y hace unos meses con la llegada de una nueva revisión de la primera entrega llamada «Ghost ‘n goblins: Resurrection», que llegaba en exclusiva para la consola híbrida de Nintendo y que ahora llega al resto de plataformas.

«Resurrection» hace honor a su nombre, tomando un mundo de cuento completamente reimaginado con elementos de los dos clásicos para crear una experiencia completamente nueva. La historia retoma el protagonismo del caballeresco Arthur, que tiene que salvar a su amada de las garras del señor de los demonios. Para ello contará con ocho tipos de armas, cada uno con diferentes características: Desde las clásicas lanza o daga, hasta el poder del martillo para arrojar enemigos. Todo vale para abrirte paso por el reino demoníaco, incluso los hechizos y habilidades que nuestro héroe aprenderá para poder derrotar a todos sus enemigos. La combinación de armas, hechizos y habilidades te servirá para trazar una estrategia y salvar a su amada.

Una de las principales novedades es la inclusión de un modo cooperativa local, por primera vez en la saga, en el que podrás unir fuerzas con amigos o familiares, que ahora cuentan con tres personajes secundarios que ayudarán a Sir Arthur en su búsqueda para vencer el mal: Barry, que crea barreras de protección; Kerry, que lleva a Arthur a través del peligro; y Archie, que crea puentes para poder cruzar a zonas aparentemente inaccesibles.

Revive el regreso más épico de Sir Arhur en más de 35 años con este homenaje a sus dos primeras entregas, combinando el juego de plataformas de acción con gráficos dignos de cuentos y nuevos y desafiantes obstáculos. Empuña su lanza mientras corres, saltas y luchas a través de los espeluznantes escenarioss ambientados en el reino de los demonios, un mundo de fantasía demoníaca en el que nuestro caballero por excelencia debe vencer a innumerables enemigos macabros en su búsqueda para rescatar a la princesa de las traicioneras garras del señor de los demonios.

Te enfrentarás a enemigos que te resultarán familiares como Zombie, Skeleton murderer, Pigman y Red rremer y que marcan el regreso heróico de esta serie y que te atrapará, ya seas un jugador clásico de la franquicia o un recién llegado, ya que en esta ocasión puedes decidir lo peligroso que será tu viaje con Sir Arthur seleccionando una de sus tres dificultades: «Escudero», «Caballero» y «Leyenda». Y sí, para la ocasión y para los que no puedan afrontar su exigente nivel de dificultad, también contarás con el modo «Page», que te permitirá reaparecer en el lugar donde te maten, ya que cuentas con vidas ilimitadas.

Al igual que sus juegos originales «Ghost ‘n goblins: Resurrection» tiene unos controles muy sencillos que lo hacen superaccesible. Aunquer su jugabilidad no es tan accesible (a no ser que optes por darte un paseo con el ya mencionado modo «Page»). Su dificultad implacable ha sido la marca de la casa de esta legendaria saga, así que morirás una y otra vez, pero eso servirá para que vuelvas a intentarlo y lo hagas cada vez mejor, aprendiendo de tus errores y afinando tu estrategia. Es la esencia del «Ghosts ‘n goblins» original que aquí sigue manteniéndose intacta.

«Ghosts ‘n goblins: Resurrection»

Capcom · Koch Media

1 de Junio · PlayStation 4, Xbox One y PC

Essta semana en nuestro gameLover Xtra tenemos el placer de buscarte planes para el fin de semana, un libro y dos películas de animación japonesa -una de ellas todo un clásico dentro del universo «Dragon ball» y la más reciente aventura del ladrón Lupin III. ¡Allá vamos!:

Más allá de la luz: Journey y el viaje del alma

Es probable que hayas jugado a esta aventura de Thatgamecompany, un videojuego muy especial que se publicó en PlayStation 3 en 2012 y más adelante en su sucesora, PlayStation 4. Hoy en día es catalogado como todo un juego de culto, con un planteamiento muy diferente al que estamos acostumbrados a ver en cualquier propuesta, ya sea actual o clásica. Y es que lo más importante de un viaje no es el destino, sino el camino recorrido, y así nos lo ha demostrado ese indie a través de sus mecánicas, su estética, banda sonora y su propia historia, una experiencia envolvente para el jugador que transmite una serie de sensaciones que solo podrás entender jugándolo, acercándote a lo más parecido que puede ser la representación de un viaje espiritual.

¿Y qué es lo que podemos aprender de «Journey» en relación con algo tan humano como la expresión de lo sobrenatural, nuestra propia naturaleza y aquello que otros vieron en este camino? Recorriendo las 240 páginas de este libro te darás cuenta del viaje que propone dentro del propio viaje, una invitación a conocer la relación de este título con el sufismo medieval y con el «Viaje del héroe» del antropólogo y mitólogo estadounidense Joseph Campbell. Es a través de la cosmografía del sufismo y de las propias mecánicas de la obra, que este «Más allá de la luz» nos ofrece una conexión entre juego y espiritualidad, concectándonos con una oportunidad de conocer mejor el camino que recorren las almas hasta alcanzar su destino final.

Su autora, Laura Castro Royo, es doctoranda por la Universidad de St Andrews de Escocia, con especialidad en mitología, literatura y arte iraní medieval, y es la directora del proyecto de divulgación «Las plumas de Sīmurgh», en el que trabaja sobre la historia y el arte de Irán y Mesopotamia. Además, es miembro del grupo de investigación «Historia y videojuegos 2.0» y ahora nos trae este libro que conseguirá que reflexiones mucho más allá del propio videojuego.

Una experiencia perfecta en forma de lectura para ampliar las sensaciones que experimentaste al jugar a esta aventura en su momento. Por cierto, si no tuviste la oportunidad de hacerlo te animamos a que le dediques tu tiempo, ya que apenas te llevará poco más de dos horas, siendo una de esas propuestas que relaja el alma. Y ya después te pones con el libro, un volumen está editado en tapa dura e impreso a todo color con ilustraciones originales, la mejor forma para encontrar la conexión que tal vez estabas buscando.

«Más allá de la luz: Journey y el viaje del alma»

Laura Castro Royo · Héroes de papel

18 de Mayo

Lupin III: The first

Ay… cuando me enteré de que mi querido Lupin III regresaba con una película de animación CGI en 3D, no me lo podía ni creer. ¡Y menos después de ver el tráiler con tan buenos resultados, respetando los diseños originales del anime. Estuve esperando su estreno en cines, pero llegó la pandemía, que la retrasó hasta principios de este año y, ¡por fin! recibimos las ediciones en vídeo doméstico para que la podamos difrutar tranquilamente en casa.

En este regreso tan esperado nos encontramos a Lupin y a Laetitia -una joven amante de la arqueología-, que se enfrentan al desafío del diario Bresson, un codiciado tesoro que ni tan siquiera el Arsène Lupin original pudo robar. en toda su vida como ladrón. Según la leyenda, aquel que sea capaz de desentrañar sus secretos podrá adquirir una inmensa fortuna. Así que, tras poner los ojos en ese objetivo legendario, Lupin conoce a Laetitita y ambos deciden trabajar juntos para resolver el misterio. Sin embargo, Lambert -un investigador de una organización secreta que también busca el diario- y Gerald -un misterioso hombre que mueve los hilos de la organización-, se interponen en su camino.

Para descubrir la sorprendente verdad oculta tras el diario Bresson tendrás que hacerte con uan de las tres ediciones físicas. Tanto el DVD como la que llega en formato Blu-Ray, contienen el audio en español, catalán y japonés (5.1 Dolby Digital) y los subtítulos en espoñol y catalán, siendo presentada la película -de 92 minutos de duración- en formato de alta definición en el disco Blu-Ray, obviamente. Pero la edición verdaderamente interesante es la coleccionista, que es la que hoy nos ocupa, y que se presenta en un elegante formato Digipack que simula la cubierta del diario Bresson que tanta importancia tiene durante el argumento del film.

Esta edición es una auténtica gozada y hará las delicias de los verdaderos fans de Lupin III. Contiene tres discos: El de la película Blu-ray (como el que contiene la edición sencilla), el de la película en DVD y un disco de extras que contiene el making of (19 minutos); una entrevisa a su director, Takashi Yamazaki y a los actores de doblaje japoneses (34 minutos), el evento yellow carpet, con el que podrás conocer de primera mano cómo fue el estreno en cines en Japón en 2019 (1 minuto); una colección de tráilers y teasers (5 minuitos) y el opening textless, es decir, su maravillosa secuencia de inicio, animada en 3DCGI, sn los títulos de crédito iniciales.

Además, trae una edición física del libro de 100 páginas con información sobre la obra original, sus actores de doblaje, los detalles de los diseños CG, información sobre la creación de los personajes, los comentarios del staff y muchos más detalles. También un set de 5 ilustraciones de cartón especiales en formato postal 10×15 centímetros y una reproducción de la mítica tarjeta de visita de Lupin III, con esa presentación tan burlona que saca de quicio al inspector Zenigata.

Como puedes comprobar, tienes dónde elegir para tu plan del fin de semana. Esperamos que la película te guste tanto como nos ha gustado a nosotros y ya estamos deseando tener más novedades sobre el personaje, a pesar de que esta misma semana nos hemos enterado que la sexta parte de su anime llegará pronto, coincidiendo con el 50 aniversario de la franquicia creada por el ya fallecido Monkey Punch. ¡Larga vida a Lupin III!

«Lupin III: The first»

TMS Entertainment · Selecta Visión

28 de Mayo · Blu-ray

Dragon ball: La princesa durmiente del castillo del demonio

Otra de las novedades que ha llegado durante los últimos días en formato doméstico es la segunda de las tres películas de «Dragon ball» que repasa la etapa del origen del pequeño Goku, que está deseando convertirse en el discípulo del legendario maestro de artes marciales Mutenroshi. Eso sí, antes tendrá que superar una prueba mucho más peligrosa de lo que se imagina, y es que el duende tortuga le envía a las montañas del oeste -más conocidas como «La mano del diablo»- para que encuentre a una bella princesa durmiente y la traiga de vuelta a su isla. En esta su búsqueda le acompañará sus nuevos amigos: Krilín, Bulma, Yamcha, Oolong, Puar y Launch, que se adentrarán en esta fortaleza en la que un siniestro vampiro y su ejército de demonios les retarán en una épica batalla en la que está en juego el destino del mundo.

Esta película se estrenó en 1987 y, al igual que la anterior entrega, «La leyenda de Shenron»-, llega por primera vez en formato de alta definición, presentada en formato Blu-ray Esta película también está dirigida por Daisuke Nishio y llega en la caja naranja que caracteriza a toda la la colección y con una carátula reversible que contiene una nueva ilustración de Goku , aunque no se trata de una carátula reversible en sí.

Esta nueva remasterización llega en formato 16:9 (eliminado los laterales del 4:3 original) y solo cuenta con los idiomas español, catalán, euskera y japonés 2.0 DTS HD. Pronto recibieremos la tercera películas, «Gran aventura mística», así que estaremos muy pendientes para traerte más novedades.

«Dragon ball: La princesa durmiente del castillo del demonio»

Toei Animation · Selecta Visión

28 de Mayo · Blu-ray

