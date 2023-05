Reunión a tres bandas (CSD, RFEBM y ASOBAL) en el CSD sobre la Liga Profesional - Derosca

Se ha celebrado una reunión en la sede del Consejo Superior de Deportes el pasado Miércoles 26 de Abril, por la tarde, con la presencia de José Manuel Franco (Secretario Estado Deporte), Paco Blázquez (Pte RFEBM) y Servando Revuelta hijo (Pte. ASOBAL). Una reunión con un secretismo extremo y de la cuál poco ha trascendido por expreso desea de los asistentes.

La reunión fue convocada, según me cuentan, por el CSD para hablar de la famosa transformación de la Liga ASOBAL a Liga Profesional. Desde Luego, no me extrañaría nada que antes de la reunión a tres bandas, la ASOBAL se reuniese en privado con Paco Blázquez para pedirle que les echara una mano para sacarlo adelante y Blázquez, lógicamente, les dijera que él como Presidente de la RFEBM tendrá que velar lo mejor por el balonmano español.

Parece ser que en esa reunión entre el CSD,RFEBM y ASOBAL el Presidente Paco Blázquez llegó a decir que se tenía que echar el freno de mano al asunto dado que muchos clubes de ASOBAL no están para ser profesionales. Ahora mismo no lo ve que se puede hacer una Liga Profesional. Bastantes clubes de ASOBAL no dan el listón mínimo para ser Liga Profesional.

Los clubes económicamente no llegan y cada vez pagan más en «B» a los jugadores y podríamos hablar de alrededor de una decena de los clubes de ASOBAL, presuntamente pagan en «B».

El propio CSD antes de celebrar la reunión el pasado 26 de Abril, según me cuentan, se dedicó a llamar, uno a uno, a algunos clubes de ASOBAL para preguntarles cómo veían ellos se una Liga Profesional.

Fue una reunión en donde no se decidió nada del tema de la Liga Profesional pero desde luego el tema no pinta nada bien y la conclusión que se saca es que no hay buenas noticias. Muchas dudas sobre este tema por parte del CSD y la RFEBM mientras que la ASOBAL sigue firme en su intención de ser Liga Profesional. Un pasito más hacia el precipicio del balonmano de élite del balonmano español

