Las nuevas aventuras de Esther: La Boda-El cómic que cautivó a varias generaciones de chicas. ¿Por qué hay que leer el prólogo de la actriz Marta Hazas?

Aquí puedes escuchar mi comentario (Víctor Alvarado es el autor del libro: La fe, la ética y los valores de los superhéroes)…



¡Lectores y amigos de Cine y Libertad!

Dolmen Editorial nos habla de su cómic…

La historia de Esther alcanza su final. Esta sí es la boda más esperada del siglo. El cómic que llevas esperando toda tu vida. Con ocasión del 50 aniversario de su publicación en España, por fin saldrá publicado el final del idilio romántico más largo en el mundo del cómic. O no, porque con Esther siempre pasan cosas y nunca se sabe. Carlos Portela sigue a cargo de los guiones, acompañado esta vez de Aneke, que toma el relevo de la gran Purita Campos. Una historia que ha conllevado tres largos años de trabajo, y donde se pondrá el fin a las aventuras del personaje femenino más importante de la historia del cómic español. Esther, convertida ahora en una madre de cuarenta años, sigue sin saber quién es el padre de su hija Patty, afronta dificultades en el trabajo, surgen complicaciones personales y, cómo no, sigue rondando por su vida Juanito. Una novela gráfica que pone punto y final a 50 años de historia y que no dejará indiferente a nadie. Que ilusión me hace que Esther por fin se case con Juanito, piense en mis diseños de novia, y que vuelva a editarse uno de los grandes cómics españoles. Agatha Ruiz de la Prada (diseñadora). No hay mayor triunfo en la vida que ser y hacer lo que te da la gana. Y pienso que ese es el triunfo de Esther y su Mundo; que más que mundo es un universo que nos regalaron sus autores en forma de unos cómics que más universales no pueden ser. Marta Hazas (actriz).

Por otra parte, Guillem Medina nos habló de la prehistoria del cómic femenino en España y nos contó detalles interesantes de Purita Campos en…

Cientos de ilustradores y guionistas llegaron a trabajar en la época de oro de los tebeos para niñas, entre las décadas de los años 50 a los 70. El formato de cuadernillo o tebeo apaisado se inició para el público infantil con cuentos de hadas, princesas y hacendosas pastorcillas llenos de moralina y fue evolucionando hacia historias de una temática más moderna donde se mostraban modelitos de ensueño, escenarios exóticos y apuestos médicos y abogados que vinieron a sustituir a los príncipes y duques del pasado. La mayoría eran historias de amor que acababan en boda, pero que permitieron que por un módico precio muchas niñas soñasen con otras realidades y quizás, quién sabe, que alguna acabara siendo azafata como Lilian o periodista como Mary “Noticias”. Guillem Medina (Abuelito, dime tú, Cromos, cromos y cromos…) vuelve a trasladarnos en su nuevo libro a una época más gris y sencilla pero también más feliz.

Víctor Alvarado

Instagram:https://www.instagram.com/cineylibertad/

Facebook: https://www.facebook.com/victor.alvarado.56829446

Twitter:@cineylibertad