Dick Van Dyke, el canto familiar y un Emmy vs. June Squibb y su Thelma. ¿La veteranía es un grado para poder triunfar? ¿Es posible una buena interpretación a los 98 años?

Víctor Alvarado (La fe, la ética y los valores de los superhéroes) y, el doctor, Antonio Peláez (El globo rojo, Los Fabelman, El congreso de Denver,Cloé Zhao,The mountains , Sound of freedom ) nos hablan de Dick Van Dyke, el canto familiar y un Emmy vs. June Squibb y su Thelma…

Este un extracto de la noticia publicada en Decine21:

El actor de 98 años se ha convertido en el ganador de un Emmy diurno de mayor edad porque se ha llevado a casa el premio al mejor actor invitado en una serie dramática diurna por interpretar a Timothy Robicheaux en Days of Our Lives.

«No me lo creo», dijo Dick Van Dyke cuando salió a recoger el galardón con su esposa, Arlene Silver, que también aparece en la serie. «Me siento como un espía de la televisión nocturna. Esta señor, a pesar de los problemas y las luchas, es el amor de mi vida, pero como estaba en la serie, interpretaba a la policía que me arrestó», bromeó. «Ella luce mejor que esa policía y yo soy el nominado de mayor edad en la historia». Además, hizo reír al público cuando se tomó a broma que ha estado «interpretando a un anciano toda mi vida». «Si hubiera sabido que iba a vivir tanto tiempo, me habría cuidado mejor»

Este es el argumento de Thelma:

Thelma Post, una abuela de 90 años, es engañada por un estafador telefónico que se hace pasar por su nieto y emprende una búsqueda para recuperar lo que le fue arrebatado.

Víctor Alvarado, autor del libro: La fe, la ética y los valores de los superhéroes

