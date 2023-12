Malintzin. La mujer palabra-El musical de Nacho Cano que cuenta la verdad de una bonita manera. ¿Qué estrategia utilizaron Hernán Cortés y la Malinche para vencer a Moctezuma?

Nacho Cano teje la historia de Malinalli (Malinche, Malintzin o Marina), quien se convierte en la intérprete y asesora de Hernán Cortés, durante un período complejo para dos naciones, en donde el arte de su palabra hizo posible crear puentes de entendimiento entre hombres y pueblos, asimismo, nos empapa de la historia de una mujer que revolucionó su tiempo a través del poder de sus palabras.

Por otra parte, cada vez hay más libros ilustrados y tebeos que desmontan la leyenda negra como los que les presentamos a continuación…

+De Juan de Oñate a un películón como Río Bravo con John Wayne…

En el año 1599, al norte de Nuevo México, Juan de Oñate ha decidido descubrir el estrecho de Anián, una gran franja de agua que se sospecha que conecta la bahía de Hudson con la ciudad de San Francisco. Quien controle el paso del norte entre los océanos Atlántico y Pacífico controlará un tránsito de personas y mercancías sin duda muy prometedor. Esta es la historia de un hombre que buscó el mar en pleno centro de Norteamérica. Y lo hizo inasequible al desaliento, sin rendirse tan siquiera a las cada vez más irrebatibles evidencias de que, en realidad, perseguía una quimera. Porque el mundo es de los que jamás dudan.

+España en el mundo. Curiosidades para leer en familia-Guiños cinéfilos:

Si en Curiosidades de la Historia de España para padres e hijos dimos a conocer un sinfín de datos llamativos acerca de la historia de la Península, ahora queremos ir más allá de nuestras fronteras y conocer todo lo que aconteció en el primer imperio donde no se puso el sol. Para guiarnos por sus páginas, no existe mejor pretendiente que aquel que circunnavegó el mundo por primera vez: Juan Sebastián Elcano. Junto a él visitaremos aquellos territorios que formaron parte del Imperio español, tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo; conoceremos muchos personajes que, sin necesariamente españoles, nutrieron la Historia de España dentro y fuera de las fronteras; investigaremos mejor nuestro pasado y explicaremos aquellos tópicos que pesan sobre nuestro legado. Por último, en un viaje tan enriquecedor como este, no puede faltar una visita guiada al patrimonio español repartido por todo el orbe. Súbete a la nao Victoria y comparte, junto a tu familia, este viaje por España, a través de todo mundo.

Víctor Alvarado

