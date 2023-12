Concha Velasco-La fe de una gran actriz y mejor persona con un toque ye yé. ¿Esta fabulosa artista puso todo sus dones al servicio de los demás?

Aquí puede escuchar el comentario…

Ir a descargar

¡Lectores y amigos de Cine y Libertad!

Hemos invitado a Antonio Peláez (El globo rojo, Los Fabelman, El congreso de Denver,Cloé Zhao,The mountains) que nos ayuda en este homenaje a Concha Velasco-La fe de una gran actriz y mejor persona con un toque ye yé.

Para completar la información nos hacemos eco de un artículo publicado en Religión en Libertad…

Con una personalidad difícil de encasillar, se consideraba a sí misma una orgullosa y convencida «socialista, católica y española«. «Y no voy a dejar de serlo ni tengo por qué negarlo», agregó a sus 80 años. La actriz era discreta respecto a su fe, pero si admitió cierta práctica religiosa de forma pública en varias ocasiones. Una de ellas fue casi 20 años después la muerte en 1991de su madre, María Concepción Varona García de Mardones, cuando Velasco confesó: «Echo de menos a mi madre; cada noche me acuesto y rezo el Padrenuestro que me enseñó con su foto en las manos».

Víctor Alvarado

Instagram:https://www.instagram.com/cineylibertad/

Facebook: https://www.facebook.com/victor.alvarado.56829446

Twitter:@cineylibertad

Share and Enjoy !