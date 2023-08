Capitán América: El New Deal-El héroe que inspira a la sociedad transmitiendo esperanza. ¿Qué hace grande a una persona o a una sociedad?

¡Lectores y amigos de Cine y Libertad!

La editorial Panini en la colección Must Have nos habla de su cómic…Capitán América: El New Deal-El héroe que inspira a la sociedad, transmitiendo esperanza:

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Capitán América debe afrontar los peligros de un mundo que ha cambiado para siempre. Desde las ruinas de las Torres Gemelas hasta una pequeña ciudad acosada por el terrorismo, el héroe de las Barras y Estrellas lleva a cabo un viaje de iniciación y descubrimiento en el que Steve Rogers tendrá que tomar decisiones radicales sobre quién es realmente y qué representa. Sus autores han sido John Ney Rieber y John Cassaday.

Por otra parte, el valor del compromiso del Centinela de la Libertad ha quedado patente en otras ocasiones como en Capitán América:El soldado del mañana-La fe y el compromiso cristiano con los pobres transmitidos de padre a hijo:

Último tomo. Después de que Steve Rogers se vea obligado a dejar su papel como Capitán América, Sam Wilson toma el escudo y, junto al nuevo Nómada, se enfrenta el creciente ascenso de Hydra. La banda terrorista se ha infiltrado en la sociedad hasta sus más recónditas entrañas. ¿Cuál es su objetivo final? Rick Remender, Carlos Pacheco y Stuart Immonen han sido los autores de este tebeo.

