Lydie-Una madre soltera y unos vecinos solidarios bajo la mirada de la Virgen María. ¿De qué forma se puede construir un mundo mejor?

Aquí puedes escuchar mi comentario…

¡Lectores y amigos de Cine y Libertad!

Norma editorial nos habla de su cómic…Lydie-Una madre soltera y unos vecinos solidarios bajo la mirada de la Virgen María:

Hablar de Lydie no es fácil, aunque su madre, Camille, haga que lo parezca. La pequeña Lydie muere unos instantes después de nacer, pero pasados unos días el dolor y la pérdida se transforman en gritos de alegría cuando su madre anuncia que el bebé ha vuelto. Las sábanas y la cuna están vacías, pero ¿por qué iban su padre y sus vecinos a contradecirla? En este clásico indiscutible, Zidrou (Shi) y Jordi Lafebre (Carta blanca) nos traen un relato de aires oníricos que es toda una lección de vida sobre la empatía y la sencillez genuina. Una protagonista a la que no oiremos ni reír ni llorar, que está pero a la vez no, es el eje central de la cuestión esencial del libro: ¿por qué elegir hacer el mal cuando todos podemos elegir hacer el bien?

Por otra parte, el citado, Jordi Lafrebre, presentó hace dos años esta deliciosa obra en solitario…Carta blanca-Amor platónico con ecos a las películas: Tímidos anónimos y Benjamin Button .

Ana y Zeno son dos amantes platónicos destinados a encontrarse en la distancia, protagonistas de un romance en el que el final es en realidad un nuevo comienzo. Ella es la alcaldesa de una pequeña ciudad de provincias volcada en su trabajo, él un espíritu libre y soñador difícil de encasillar. La vida parecía empeñada en mantenerlos separados… hasta que a ambos se les acaban las escusas para reencontrarse.

