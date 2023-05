Las ocho montañas-La amistad en un alto grado al estilo italiano. ¿Por qué son tan necesarios los buenos amigos? ¿En qué consiste la lealtad?

Puedes escuchar mi comentario…

Ir a descargar¡Lectores y amigos de Cine y Libertad!

Esta es la sinopsis oficial de…Las ocho montañas-La amistad en un alto grado al estilo italiano:

«Le Otto Montagne» (The Eight Mountains) es la historia de una amistad. De niños que se vuelven hombres y tratan de no seguir los pasos de sus padres, pero que, a través de los caminos que toman, acaban siempre volviendo a casa. Pietro es un chico de ciudad, Bruno es el último niño de una localidad de montaña olvidada. Con el paso de los años, Bruno se mantiene fiel a su montaña, mientras que Pietro viene y va. Sus experiencias le harán enfrentarse al amor y a la pérdida, recordándoles sus orígenes y abriendo paso al destino. Mientras tanto, Pietro y Bruno descubren lo que significa la amistad eterna.

Por otra parte, uno de los protagonistas de Las ocho montañas, es una estrella en Italia, lo que le ha servido para ser el protagonista de Diabolik del que hablamos en esta doble crítica de Girasoles silvestres y Diabolik.

En Clerville se espera la llegada de Lady Kant, quien trae consigo un diamante rosa. La joya llama la atención de Diabolik, quien está encantado también con la dama. Pero el inspector Ginko intentará encontrar una forma de atrapar al criminal.