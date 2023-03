¡Dejadme salir de aquí! Atrapados en la pantalla-La cárcel y el cine. ¿El género carcelario ha dado lugar a obras maestras al séptimo arte?

Aquí puedes escuchar la conversación que tuvimos con Alfonso Bueno, autor del libro en cuestión:

Ir a descargar

¡Lectores y amigos de Cine y Libertad!

Diábolo Ediciones nos habla de su libro…¡Dejadme salir de aquí! Atrapados en la pantalla-La cárcel y el cine:

Cárceles, manicomios, secuestros, trampas, enterramientos, refugios… El cine ha explotado desde sus orígenes uno de los temores más ancestrales de la humanidad: el pánico a quedar atrapado, a la pérdida de control, a la asfixia, a la imposibilidad de escapar… Un miedo que revela el drama más universal de todos: el encerramiento del ser humano.

A lo largo de su historia, el cine ha demostrado su habilidad a la hora de transformarse en una celda de celuloide como cuenta Alfonso Bueno, recordado por Más allá del arco iris. Clásicos perdidos y nuevas joyas del cine musical, dando forma a una mitología audiovisual plena de cosmos herméticos. ¡Dejadme salir de aquí! es un documentado y apasionante viaje por las películas que narran historias de personajes enfrentados a un espacio cerrado, a través de sus temáticas más relevantes: el género carcelario, los largometrajes ambientados en hospitales psiquiátricos, el cine inspirado en secuestros, el subgénero home invasion, los filmes y series que utilizan trampas mortales en sus argumentos y otros insólitos acercamientos del séptimo arte a esa sensación de estar aprisionado que solemos llamar claustrofobia.

Por otra parte, este autor dio en el clavo a ritmo de Rocky en Sangre, sudor y puños. El boxeo en el cine…

Ir a descargar

La mística primitiva del cuadrilátero ha seducido durante generaciones a literatos, pintores, músicos y fotógrafos. Pero si hay un arte con el que el boxeo ha mantenido una íntima relación es el cine. En las páginas de Sangre, sudor y puños, Alfonso Bueno López recorre más de un siglo de películas pugilísticas, un apasionante viaje por las leyendas del ring y los filmes que capturaron su mitología en la gran pantalla.

La dulce ciencia ha inspirado a maestros del cine como Charles Chaplin, Buster Keaton, Alfred Hitchcock, Luchino Visconti o John Huston, y ha convertido en estrellas de celuloide a los campeones Jack Dempsey, Max Schmeling, Joe Louis, Jake LaMotta, Muhammad Ali y Mike Tyson.

Nadie puede vencerme, El ídolo de barro, Más dura será la caída, Fat city, Rocky, Toro salvaje, When We Where Kings, Million Dollar Baby o The Fighter, son algunas de las muchas películas sobre las que podrás leer en este libro

Instagram:https://www.instagram.com/cineylibertad/

Facebook: https://www.facebook.com/victor.alvarado.56829446

Twitter:@cineylibertad

Share and Enjoy !