De la música, los ruidos y el silencio en el cine de Robert Bresson-Los secretos de un gran director. ¿Cómo se acerca el cineasta creyente al séptimo arte?

Aquí puedes escuchar la conversación que tuvimos con Marcos Azzam Gómez…

¡Lectores y amigos de Cine y Libertad!

La editorial Amarante nos habla de su

El autor se adentra en la interesante obra fílmica del director francés Robert Bresson, atendiendo a los aspectos musicales, el registro de los ruidos y la presencia del silencio en sus trece películas, desde «Los Ángeles del Pecado» (1943) hasta «El Dinero» (1983). Se lleva a cabo un análisis que aúna diversos enfoques: el factor dramático, el estructural, el estético, el simbólico, el narrativo, etc. Dentro de las cuestiones musicales (mayoritarias en el volumen), toman especial relevancia las figuras de J.-J. Grunenwald (principal compositor de la música original) y W. A. Mozart, J. C. F. Fischer, F. Schubert y C. Monteverdi (principales compositores de la Música Clásica preexistente).

El autor del libro también toma en consideración las relaciones interdisciplinares con otros campos como la Literatura, el Arte o la Sociología de la Música, sin obviar, como no podría ser de otra manera tratándose de este cineasta, la espiritualidad.

Por último, la Estética atraviesa sus páginas con notable recurrencia, y desde esta atalaya reflexiva se ayuda a vehicular algunas de las ideas principales que se van sucediendo.

Por otra parte, Robert Bresson fue un cineasta vinculado con las novelas de George Bernanos. La editorial Periférica nos habla de unos de sus libros (Mouchette):

A sus catorce años, Mouchette ya conoce la cara más amarga de la vida: su padre es un alcohólico que la muele a palos y su madre es una mujer distante; las compañeras de clase se ríen de ella, saca de quicio a la maestra y los vecinos de su aldea la odian y la temen a partes iguales. A la miseria y a la brutalidad que la rodean, la arisca e indomable Mouchette opone un orgullo adamantino, fiero, y la opacidad de un alma insondable encerrada en un círculo de silencio. En un universo asfixiante, donde toda verdadera comunicación parece imposible, Mouchette ha conquistado sus pequeños momentos de libertad y rebeldía, siempre ligados, sin embargo, a una irreductible soledad.

Una noche de tormenta, perdida en el bosque donde intenta resguardarse del aguacero, Mouchette se encontrará con el joven Arsène, un cazador furtivo, la única persona a quien la muchacha admira y que despierta en ella un sentimiento tan tierno como inconfesable. Pero ¿qué ocurre cuando aquel que representa todo lo bello y valioso para la niña le inflige la herida más profunda y dolorosa de su existencia?

Escrita con un lirismo a la vez sobrio y desgarrador, con un estilo que oscila entre el realismo más crudo y la visión onírica, Bernanos consigue plasmar el radical desamparo, el absoluto aislamiento de un corazón que, en medio de tanta hostilidad, ha perdido ya toda inocencia.

Tan breve como intensa e inolvidable, Mouchette, llevada al cine magistralmente por Robert Bresson en 1967, es una de las grandes obras de la literatura francesa de todos los tiempos.

