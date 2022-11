El Lobo y El Búfalo-La labor del soldado negro en el Far West y el reconocimiento de los oficiales. ¿Qué pasaba con los regimientos de negros en los EEUU?¿Qué características tiene los denominados pre-western?

Aquí puedes escuchar la conversación que tuvimos con el editor Alfredo Lara sobre dos novelas del oeste y su relación con el cine…

Lectores y amigos de Cine y Libertad!

+La editorial Valdemar nos habla de su libro…El Lobo y el Búfalo:

Solo en los últimos años se ha comenzado a dar al soldado negro, al buffalo soldier, el reconocimiento que merece por su papel en las guerras indias. Elmer Kelton, nacido en Andrew County, Texas, en 1926, fue un desta¬cado autor de narrativa western perteneciente a la corriente historicista, aquella que prefiere un retrato realista del Oeste. Acreedor de numerosos premios literarios y admirado en particular por la mayoría de autores del género, nunca llegó a alcanzar la popularidad de mitos como Zane Grey, Louis L’Amour, Ernest Haycox o Larry McMurtry porque, a dife¬rencia de estos, sus novelas apenas contaron con adaptaciones a la gran pantalla. Kelton desarrolla su narrativa inspirándose en los diferentes episodios que conformaron la historia del Estado de la Estrella Solitaria en el que nació. Así, en 1965 publica Massacre at Goliad, primera novela de una tetralogía que recorre la historia de la república de Texas desde sus orígenes, y años después se centró en una popular serie de novelas protagonizadas por el cuerpo de los Texas Rangers.

La presente novela, El Lobo y el Búfalo (1980), protagonizada por un soldado negro de caballería, narra los avatares de un regimiento de «sol¬dados búfalo» con base en Fort Concho, Texas, en la época de las guerras contra los comanches. Los «soldados búfalo» eran tropas formadas por voluntarios negros, muchos de ellos esclavos liberados, que se alistaban como soldados de fortuna buscando un medio de vida. Gideon Ledbetter, nuestro esforzado protagonista, «mordió el polvo, sufrió maltratos y ca¬balgó hasta pelarse el trasero». Y como contrapunto, Kelton introduce a Caballo Gris al Galope, el Lobo, un guerrero comanche que lucha por la supervivencia de su pueblo.

+ Y este es la sinopsis oficial de El rapto de Marah:

El rapto de Marah es un pre-western magistralmente ambientado por Dale Van Every en la Guerra de Independencia y en la participación de los indios del Valle del Ohio en ella. Hombre de cine, ensayista, historiador y novelista, Dale Van Every (1896-1976) escribió el guion o la historia original de 35 películas, entre las que figuran Hombres sin miedo, de John Ford, o Capitanes intrépidos, de Victor Fleming. Van Every era un gran amante y experto en la historia de la Frontera americana durante el periodo revolucionario y en especial en los conflictos indios de la época, escenario histórico en el que se ambientan numerosas novelas que conforman un subgénero aparte, el pre-western. Escribió una monumental crónica de 1.500 páginas sobre la vida en la Frontera, así como diez novelas inspiradas en su mayoría, como El rapto de Marah, en este fascinante escenario y periodo histórico.

El rapto de Marah (1950), la novela más lograda de Van Every, narra el periplo de una caravana en la que viaja la joven Marah Blake desde Tidewater hasta una próspera hacienda en la lejana frontera donde la espera el potentado Colby Gower para casarse con ella. Colby ha contratado a dos de los mejores exploradores para que guíen y acompañen a la comitiva. Todo marcha según el plan previsto hasta que uno de los guías descubre huellas de un rastreador indio que parece acechar a la caravana. El desenlace de esta historia está inspirado en un buen número de casos reales que tuvieron lugar en todo el territorio de Norteamérica desde el siglo XVI hasta comienzos del XX, y en particular en el caso de la joven Mary Jemison de Pensilvania

