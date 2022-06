Rock y cine-La influencia del rock en nuestras vidas y el atractivo de los musicales sobre este popular género

Este libro estudia cómo ha sido la relación entre el cine y el rock a lo largo de la historia a través de un puñado de buenas películas. Está estructurado de manera muy hábil por Jordi Picatoste, no solo un experto cinematográfico sino también un gran aficionado al rock y a la música popular que ha sabido construir una obra con los mimbres necesarios para ser un más que probable referente del género. Por estas páginas aparecen desde grandes clásicos como El rock de la cárcel o Quadrophenia a films que se han convertido, con el tiempo, en un icono cultural para varias generaciones, como ¡Qué noche la de aquel día! o American Graffiti.

Una obra de referencia para aquellos aficionados al género que no olvida ni los grandes documentales ni las bandas sonoras que han marcado un hito en la historia del cine, en definitiva, un apasionante recorrido por medio siglo de imágenes y música.

This is Spinal Tap: un hilarante retrato del metal rock.

Solo los amantes sobreviven: rockeros y vampiros en un viaje psíquico.

Don’t Look Back: Un retrato íntimo de Bob Dylan.

El último vals: Un film-concierto vibrante repleto de actuaciones memorables.

La mugre y la furia: los Sex Pistols y el fenómeno punk.

The End emblema sonoro de Apocalypse Now.

Érase una vez en… Hollywood: Tarantino retrata una época de cambios, esperanza y frustración con el rock como banda sonora.

Un recorrido imprescindible por las clásicas películas rockeras de los cincuenta y sesenta, los musicales, los biopics, documentales y bandas sonoras.

Este volumen recoge las películas más importantes que han tratado de manera excelente la relación entre el cine y el rock. Grandes títulos que han llegado a las pantallas de medio mundo con un rasgo común: el rock como banda sonora.

Desde las legendarias cintas de los años cincuenta y sesenta que marcaron una época, hasta los documentales y los biopics que nos hablaron de grandes músicos, las películas seleccionadas por el crítico de cine Jordi Picatoste están estructuradas en distintos géneros de una manera muy hábil e inteligente. De esta manera, será más fácil comprender la línea que ha unido al cine con la música rock.

En el interior de estas páginas el lector encontrará desde aquellos films que, como Calles de fuego o Quadrophenia, utilizaron el rock como tema, a biopics como Gran bola de fuego o La Rosa. También aquellas otras películas protagonizadas por grandes celebridades, como Elvis Presley, The Beatles o The Clash; musicales que han pasado a la historia del género como Grease o Jesucristo Superstar o aquellas otras que, alejadas de la temática rock, incluyeron una banda sonora con canciones de dicho estilo.

Desde que en 1955 sonara Rock around the clock de Bill Haley and His Comets en Semilla de maldad, la primera canción rock en la historia del cine, hasta la actualidad, son numerosos los ejemplos que nos ha dejado la pantalla de esa comunión entre cine y rock.

