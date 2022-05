Vivo-El documental español que arrasa en Estados Unidos que habla de la eucaristía . ¿Es posible triunfar en la cartelera estadounidense?

Hemos invitado a Lucía González-Barandiarán que nos habla del éxito en EE UU del documental sobre la eucarístia de Jorge Pareja, titulado Vivo…

Sinopsis oficial:

La vida parece que nos come y no nos deja margen para decidir…pero ¿qué pasaría si esa persona, ese golpe del destino o ese parón tuvieran un sentido que no esperabas y cambiaran tu mirada y el enfoque de tu vida?

Estas son cuatro historias, reales, que se encontraron cara a cara con alguien que muchos no logran ver…aunque Jaime, Carlos, Andrea, Antonio y Sonsoles aseguran que está VIVO y les ha devuelto la vida.

Si escuchas Le podrás oír y, si miras, Le podrás ver, porque, aunque cueste creerlo: Ahí hay vida