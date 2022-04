Había una vez una tele...- Los Chiripitifláuticos, Rodríguez de la Fuente y Torrebruno atacan de nuevo

Por fin juntos en un libro, todos los programas y series con los que disfrutaron varias generaciones: Zooloco, El gran circo de la tele, Félix Rodríguez de la Fuente, Barrio Sésamo, Torrebruno, Heidi, Sandokán, y un largo etcétera. La «antigua Televisión Infantil» de TVE, intentaba, y a menudo lo consiguió, entretener y educar a sus seguidores. Cierto es que los programas infantiles de TVE fueron evolucionando en cuanto a la forma de dirigirse a la gente menuda, pero creo que conservaron el fondo del mensaje. Y la calidad. Había una vez una Tele… me ha hecho revivir momentos y personajes casi olvidados y me he asombrado por el enorme trabajo realizado para «juntar» con exactitud unas cosas con otras. En nombre de los que tuvimos la suerte y el honor de participar en aquella etapa, quiero dar muchas gracias a Jorge San Román y a los que hayan colaborado de alguna manera en esta gran obra (Fernando Navarrete).