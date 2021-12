Spiderman: La sombra de la araña-La educación de la conciencia nos hace más libres

¿Y si Peter Parker se hubiera transformado en Veneno? La historia de qué hubiera ocurrido si Spiderman nunca hubiera roto el vínculo con el traje alienígena. Las reglas están a punto de cambiar, de la mano del superequipo creativo formado por Chip Zdarsky (Spiderman: Toda una vida), Pasqual Ferry (Ultimate Fantastic Four) y Matt Hollingsworth (Capitán América), en el relato que reinventa el concepto de What If?