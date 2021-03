100 películas cristianas-El cine que muestra como Dios actúa en nuestros corazones.¿Nos podemos encontrar con Jesucristo a través del cine?¿Por qué tenemos que leer este libro?

Aquí puedes escuchar la entrevista que tuvimos con su autor, José María Pérez Chaves (@paterjm):100 películas cristianas-El cine que muestra como Dios actúa en nuestros corazones

La editorial Homo Legens nos habla de su libro:

Edición de lujo en tapa dura de más de 600 páginas con ilustraciones de los carteles originales de las películas en color impreso en papel de 80 gr. Un ejemplar de colección para los amantes del séptimo arte que se convertirá en una joya de cualquier biblioteca.

La influencia del cine en nuestras vidas cotidianas salta a la vista en las modas, en las expresiones coloquiales, en los hábitos personales y en las corrientes de opinión; pero hay un detalle que me pasma. ¿Se han fijado ustedes en la cantidad de parejas que escogen el destino de su viaje de bodas por el escenario en que se rodó una película? Sólo es una anécdota más (también se ponen nombres a los hijos o se escoge la raza de perro), pero me estremece que en la intimidad naciente de un matrimonio se cuele con tanta fuerza un director de fotografía. La influencia del cine sobre la imaginación y la inteligencia contemporáneas no puede exagerarse. De ahí la importancia de la existencia de películas cristianas. La fe ha buscado sus cauces de expresión en el arte desde el principio, pero ahora resulta, si cabe, más urgente.

José María Pérez Chaves nos selecciona cien películas cristianas que, porque no somos distintos a nuestros coetáneos, avivarán nuestra fe. Lo hace con una eruición enciclopédica, dándonos la información cinematográfica necesaria para que disfrutemos de cada película como de una obra de arte y sin olvidar señalarnos, además, las enseñanzas morales y teológicas que cada película aporta. Conjuga la claridad expositiva, con la perspicacia crítica y con la sana doctrina. El libro es un tres por uno, multiplicado por cien. Para el viaje de novios eterno que será la salvación de nuestras almas, estas películas, sin duda, nos ayudarán a escoger el mejor de los destinos (Enrique García-Máiquez).

