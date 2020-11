Kurosawa, el samurái caído-Las claves de un maestro que inspiró a Spielberg y George Lucas. ¿Qué secretos esconden las películas al cineasta nipón?

¡Lectores y amigos de Cine y Libertad!

Norma editorial nos habla de su cómic:

La biografía de uno de los cineastas más importantes del séptimo arte.

Victor Santos (nominado al premio Eisner por Bad Girls), gran fan del trabajo del artista nipón, repasa la vida y la obra del director que acercó Oriente a Occidente. La introducción perfecta al universo del autor de Los siete samuráis, Ran y Dersu Uzala, uno de los grandes nombres del cine del siglo XX.

Víctor Santos nació en Valencia en 1977. Ha guionizado e ilustrado diversos cómics que han sido publicados en España y Francia, entre los que se encuentran Los reyes elfos, Pulp Heroes, Young Ronins, Lone in Heaven y Black Káiser.

Santos ha dibujado numerosos cómics editados en Estados Unidos, como Demon Cleaner y Zombee, guionizados por Miles Gunter, y Asquerosamente rica (uno de los primeros títulos de la línea Vertigo Crime de DC Comics, el cual se encaramó a la lista de superventas del New York Times) guionizado por Brian Azarello. Recientemente, Santos ha trabajado en la serie de fantasía épica The Mice Templar, guionizada por Bryan J. Glass y Michael Avon Oeming; en la serie Witch & Wizard, guionizada por Dara Naraghi, basada en la obra homónima de James Patterson (otra obra que ha entrado en la lista de superventas del New York Times); así como en Godzilla: Kingdom of Monsters, guionizada por Eric Powell y Tracy Marsh y publicada por IDW.

