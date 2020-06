AIDP. Demonio conocido. Pandemónium-Hellboy y sus amigos con referencias apocalípticas. ¿Qué fuerzas ocultas existen en el mundo? ¿Este tebeo nos obsequia con un personaje que representa a la limón a San Jorge y a la imagen de la Virgen María en el Apocalipsis?

Aquí puedes escuchar mi comentario:AIDP. Demonio conocido. Pandemónium

Norma Editorial nos habla de su cómic:

Tras regresar a la Tierra, Hellboy se reúne de nuevo con la AIDP para evitar que los demonios conviertan Nueva York en el nuevo Pandemónium. Mientras la demoníaca Varvara congrega a seguidores de todo el país en su intento de crear este nuevo Infierno en la Tierra, la AIDP la sigue hasta Nueva York, donde ella invoca a otros demonios del Infierno y transforma a sus seguidores en un ejército de demonios y zombis dispuestos a aniquilar a todos los agentes que se interpongan en su camino.

Mike Mignola, Scott Allie, Sebastián Fiumara y Laurence Campbell se encargan de traer un regreso muy esperado.

Biografía de Mike Mignola, su creador…

Nacido en Berkeley (California) el 16 de septiembre de 1960, publica sus primeros dibujos en el fanzine The Comic Reader y debuta profesionalmente en 1982 para Marvel como entintador en títulos como Power Man & Iron Fist, Daredevil y The Defenders. Posteriormente se embarca en dibujar series como Hulk y Alpha Flight para el mismo sello. Tras un fugaz paso por el efímero sello First Comics con la serie de fantasía heroica Corum, basada en las novelas de Michael Moorcock, en 1987 pasa a colaborar en DC Comics ilustrando miniseries como Superman: Mundo de Krypton (guión de John Byrne), Odisea cósmica (guión de Jim Starlin) y Batman: Luz de gas. De nuevo se vuelca en títulos de Marvel, para la que realiza números de Dr. Extraño (guión de Roger Stern) y Lobezno (guión de Walter Simonson). En 1993 crea para Dark Horse su obra más célebre: Hellboy, cuya primera miniserie sería guionizada por John Byrne pero que terminaría realizando como autor completo

