El carbón de los reyes magos-La magia de la Navidad sigue viva. A los 9 años, José María vive la noche de Reyes con un gran misterio y el miedo a que si se despierta no le dejen los regalos que ha pedido. Pero un ruido desvela su sueño y, a través de una rendija, ve las barbas de Melchor y Gaspar y el gran turbante de Baltasar, el rey negro, su preferido. Asustado y confundido, no se le ocurre otra cosa que ocultarse en un gran saco de carbón destinado a los niños malos, que no se merecen los obsequios de Sus Majestades de Oriente. A lomos de un camello mágico recorrerá las casas de la ciudad con la comitiva real, en una aventura que jamás podrá olvidar y cuyo final solo está al alcance de los niños buenos que lean este cuento, ilustrado por Raúl Arias.

José María Merino (La Coruña, 1941) es escritor y miembro de la RAE. En 1972 publicó su primer libro, el poemario Sitio de Tarifa, y cuatro años después su primera novela, Novela de Andrés Choz. Entre 1987 y 1989 dirigió el Centro de las Letras Españolas del Ministerio de Cultura y a partir de 1996 se dedica en exclusiva a la literatura, fundamentalmente la prosa, escribiendo libros y artículos de viajes, ensayos literarios, crítica, novelas juveniles y cuentos, género del que se ha convertido en uno de sus más significados valedores. Premio Nacional de Narrativa y de la Crítica de Castilla y León por El río del Edén (2012), ha obtenido otros muchos galardones, como el Salambó por La glorieta de los fugitivos (2007), el Torrente Ballester por El lugar sin culpa (2007), el Miguel Delibes por Las visiones de Lucrecia (1996), el Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por Los trenes del verano -No soy un libro- (1993), el Nacional de la Crítica por La orilla oscura(1985) y el Novelas y Cuentos por Novela de Andrés Choz (1976).

