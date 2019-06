Batman: Condenado-El modo en que el teniente Gordon entiende la diferencia entre el bien y el mal-El modo en que el teniente Gordon entiende la diferencia entre el bien y el mal - Cine y Libertad

¡Lectores y amigos de Cine y Libertad!

¿Cómo podemos afrontar la presencia del mal en el mundo? Aquí puedes escuchar mi comentario:Batman: Condenado-El modo en que el teniente Gordon entiende la diferencia entre el bien y el mal

La editorial ECC nos habla de su cómic:

El Joker está muerto. No hay ninguna duda sobre eso. Pero continúa siendo un misterio si Batman fue quien rompió su frágil cuello o lo hizo alguna fuerza siniestra más de las que habitan Gotham City. El problema es que Batman no puede recordar nada… y cuanto más se adentra en este laberíntico caso, más empieza su mente a dudar de to do lo que descubre. Así que… ¿quién mejor para devolverle al buen camino que… John Constantine?

El problema es que, por mucho que disfrute John con un buen misterio, le gusta incluso más jugar con las mentes de las personas. De modo que, con la “ayuda” de John, el Hombre Murciélago investigará los peores rincones de Gotham y averiguará la demoledora verdad sobre quién mató al Joker.

Batman: Condenado es una historia de terror sobrenatural contada por dos de los mejores autores del cómic contemporáneo: Brian Azzarello y Lee Bermejo, responsables de obras como Joker, Luthor o Antes de Watchmen: Rorschach.

