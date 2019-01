Cristal-La necesidad de conocer la verdad para sentirnos más seguros - Cine y Libertad

Cuando uno piensa en cine de superhéroes inmediatamente le vienen a la mente los cómics de DC, capitaneados por Superman y Batman y los de Marvel de su vecino y amigo Spiderman y los Vengadores, pero no habría que olvidarse de un peliculón, convertido en obra de culto y con muchísima razón, como El protegido, en el que Bruce Willis sobriamente da vida a un héroe anónimo, mientras que Samuel L Jackson representa a Glass, uno de los más geniales supervillanos de la historia del cine. Cristal es la secuela que se estrena en estas fechas entre la que se coló la excesivamente valorada Múltiple con un James McAvoy espectacular a lo Jack Nicholson en El resplandor, personaje que repite en esta tercera entrega. Estos ingredientes apuntan a la creación de un nuevo universo de los superhombres.

Esta trilogía la dirige, como no podía ser de otra manera, M Night Shyamalan, recordado por películas como El Sexto sentido, Señales o El incidente que retoma una historia que en principio parece muy interesante. Tenemos las declaraciones de su director a Fotogramas: “La compañía Disney quiso que rodara de inmediato una continuación de El protegido, pero para mí, aquella era una historia cerrada. Sin embargo, con el paso de los años tuve una idea para regresar a ese mundo de colores primarios de tebeo. Una idea que tenía que ver con la sensación de desprotección que tenemos en la actualidad. Y también con el boom de las películas de superhéroes, nacidos en las viñetas, quise unir ambos conceptos: la sociedad actual con un espacio cerrado de terror y esa necesidad de ser salvados”.

En este caso, no voy a coincidir con parte de la crítica que no ha puesto demasiado bien a esta producción, pero a mí, sin ser tan buena, como la citada El protegido, el resultado final me parece satisfactorio para cerrar el círculo y la química con los actores lo dice absolutamente todo. Se trata, para quien todavía no lo sepa, de una versión adulta de las historias de superhéroes con gran cantidad de guiños a clásicos y modernos del género. Cristal es la versión de un cómic desde la óptica de un supervillano. Esta historia nos recuerda que existe el bien y el mal encarnado en personas, pero que también se encuentra la escala de los grises, donde todo no es lo que parece. La película es una crítica a la corrección política que manipula al personal, haciendo todo lo posible por ocultar a la opinión pública lo que de verdad merece la pena con el objeto de controlar a las masas. Estamos por tanto ante una producción que habla de la necesidad de conocer la verdad que nos da la libertad para poder actuar, ya que una verdad silenciada limita la capacidad para entender una problemática.

