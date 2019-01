Makoto Shinkai. A través del tiempo, el espacio y la distancia-Un especialista en contar historias de amor - Cine y Libertad

¿Estamos ante un cineasta con una sensibilidad especial para contar historias? No puedes perderte la entrevista que hicimos a Álvaro López Martín. Aquí puedes escucharla:Makoto Shinkai. A través del tiempo, el espacio y la distancia-Uno de los grandes de la animación japonesa

Diábolo nos habla de su libro:

Makoto Shinkai ha revolucionado el mundo del cine de animación gracias a su emocionante película Your name –el anime más taquillero de la historia–, pero el talentoso director japonés es desde hace varios años la voz de una nueva generación que se está rebelando con un lenguaje cinematográfico adaptado a los nuevos tiempos y una forma diferente de hacer las cosas.Tras realizar películas excepcionales como 5 centímetros por segundo, El jardín de las palabras, Viaje a Agartha o El lugar que nos prometimos al margen de la industria, con Your name logró un éxito sin precedentes a nivel mundial.

En este libro analizamos todos los detalles, significados y curiosidades de sus obras, así como la carrera de un director único que se ha hecho a sí mismo.

Twitter: @cineylibertad