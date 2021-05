La nueva generación argentina de la NBA - Con Basket si hay paraíso

Hacer que cada balón cuente, convertir cada partido en un desafío, no entender de minutos de la basura, estar enfadado si se está perdiendo el partido o si se ha perdido. Y por supuesto inteligencia en la pista y calidad. Nadie juega en las mejores ligas y consigue grandes cosas si no atesora los fundamentos de estos jugadores.

Son los tres nuevos argentinos recién llegados a la NBA, la nueva generación que ha puesto patas arriba los medios de su país que había visto con una nostalgia irremediable la ausencia de Manu Ginóbili. Tantos años disfrutando de uno de los mejores jugadores de la NBA, de un tipo que consiguió cuatro anillos de campeón, cinco finales y que formó parte de uno de los tríos indiscutibles de la historia de la NBA junto a Parker y Duncan. Ginóbili pero también Oberto, Nocioni, Scola, Prigioni Jugadores que dieron mucho. Había quedado un gran vacío, pero de pronto el seguimiento argentino a la NBA siempre fijo rebosa excitación. Primero fue el Facu Campazzo quien en Otoño dio el salto a Denver Nuggets, una ausencia de la que se ha resentido toda la temporada el Real Madrid. Recientemente Gabriel Deck quien dejaba también el Real Madrid para irse a Oklahoma y ahora es Luca Vildoza quien deja Baskonia también a falta de varias semanas para acabar y con la ACB por decidirse para enrolarse en los Knicks.

El roto a los equipos españoles es considerable, son las leyes de mercado, pero no hay grandes reproches, es como si hubiera un pacto no escrito según el cual un jugador llamado para progresar es muy difícil de detener. Económicamente es difícil para la progresión natural pero además del dinero está la motivación de estos jugadores. Su progresión está en su adn, hay una información almacenada que les hace querer ser mejores y seguir progresando. No se trata sólo de la satisfacción económica y de resolver su vida, que también. Pero Campazzo ya tenía un contrato importante en el Real Madrid, su marcha a Denver tiene que ver más con ser mejor jugador y aspirar a grandes cosas, tener impacto en la mejor liga del mudo y saber qué es capaz de hacer. Después vendrá la recompensa, pero a sus 29 años el Facu no podía ni quería quedarse la duda. No quería ser ese jugador retirado que se pregunta si él tenía nivel para jugar con los mejores.

En ocasiones un jugador es feliz en un lugar y no se cansa de ganar en ese lugar, no necesita cambiar. Quizá sea el caso de Sergi Llull, que dejó pasar varias veces el tren de la NBA. Seguramente si se le pregunta a Sergi si es feliz posiblemente conteste sin dudar. Y quizá eso es algo de lo que no estaba seguro. Para qué marcharse para ser uno más y tener que ganarse el sitio si es una estrella del Real Madrid y cada temporada aspira a seguir engrosando el palmarés de títulos, si quizá allí no va a ganar lo que gana aquí. Las motivaciones son distintas y cada jugador decide en cada momento en función de diferentes variables.

En otro momento crucial de la temporada Gabriel Deck recibía la oferta de los Thunder, un equipo sin aspiraciones a corto plazo en plena reconstrucción pero con un gran contrato por necesidades de mínimos salariales en la NBA. Deck ha salido ganando de unas condiciones ventajosas y de oportunidades que a veces no se presentan en la vida. Un jugador que viene de abajo, que se ha construido cada paso de su carrera sabe lo que cuesta ganar mucho dinero. Finalmente Luca Vildoza también deja la faena por acabar con Baskonia. Pero de nuevo un contrato muy ventajoso y jugar en la mejor liga, en un franquicia del impacto de los New York Knicks en el mejor momento de su historia reciente. Vildoza va a competir con jugadores como Derrick Rose, quien por fin ha encontrado continuidad de la mano de su viejo tutor, Thibodeau, Payton o el prometedor Quickley, que también tiene peso entre los exteriores.

¿Pero qué ha hecho que la NBA vaya a por tres jugadores argentinos en tan poco tiempo? Qué han detectado los ojeadores y los despachos de las franquicias NBA en estos jugadores. Hay muchos factores, a un precio asequible consiguen jugadores que tienen el gen competitivo muy acentuado y una experiencia en una competición fuerte como la ACB garantiza una rápida adaptación. Estos jugadores no tienen nada de rookies, podrán funcionar o no pero no son experimentos en una liga abierta a todo el mundo, en la etapa de su historia de más jugadores internacionales.

Jugadores baqueteados en grandes partidos, en disputar títulos, en agarrar el balón con fuerza ante un rival encima, en un baloncesto más defensivo y de pocos espacios como es el europeo, en pegarse con el contrario. El gen competitivo de los argentinos ha sido detectado por la NBA, poco importa que no sean jugadores de físico espectacular, de gran envergadura, son lo suficientemente atléticos como para absorver los golpes y el impacto contra rivales fuertes en la NBA, con el carácter forjado en el hambre competitiva de estos jugadores. Cada uno a su rito, Campazzo a mil por hora, es extenuante ver su hiperactividad con los Nuggets, lo mismo roba cinco balones que corre el contraataque, que se merca un pase sin mirar, que conecta con Jokic, que se queda abierto para lanzar un triple, que se pega a una estrella rival, no importa cuántas cabezas le saque, se llame Paul George o como se llame. Es el Facu, ya sabemos cómo se las gasta.

A otra velocidad, el tortuga Deck ha tenido minutos nada más llegar y sin conocer a sus compañeros se ha puesto a jugar como lo hacía en Madrid, a su ritmo, agarrando el balón con fuerza, sabiendo rebotear, pivotando, fintando, anotando. Y ahora llegará Vildoza, pura energía también, igualmente preparado para el contacto, con la madurez de haber dado canastas ganadoras y ser también MVP en una final en España. Está por definir su papel en la gran manzana y qué le deparará el entrenador con voz de ogro, Tom Thibodeau, pero Vildoza está dispuesto a asir fuertemente el mínimo resquicio de oportunidad que le llegue.

En un tiempo en el que la NBA de extenuantes partidos, de sobrecarga de partidos y de viajes, parece conceder permiso para relajarse en los partidos, competición en la que hay demasiados equipos que pronto dejan de jugar por un objetivo, tener jugadores para los que cada balón cuente es algo que quizá los mánagers y entrenadores de la NBA no encuentran tan fácilmente.

De qué se ríen decía un analista hispanoamericano no hace mucho cuando veía sonrisas de relajación en un equipo que estaba perdiendo. A la NBA le hace daño tanto partido hueco y tantos minutos intrascendentes, quizá en ello encontramos el motivo del play-in, tan criticado por Lebron. Hacer que hasta el décimo de conferencia haya opciones revoluciona un poco la competición, como se hizo en España con la promoción de Segunda División, para que no hubiera tanto partido basura.

Se puede discutir si es justo o injusto este play-in en el que el séptimo y el octavo no tienen puesto de playoff y se juegan a dos partidos la temporada. Para el noveno y el décimo es la gran oportunidad, para el séptimo y el octavo es una faena insuperable. Pero lo que era indudable es que la NBA no puede ahogarse en su propia riqueza, abundancia de equipos y por lo tanto de partidos, pero también de minutos basura.

Hasta la llegada de los playoffs hay demasiado tedio, y eso que este año la temporada está más concentrada por el calendario pandémico.

Con jugadores como los de esta nueva generación argentina es más difícil tener minutos de la basura. Se adaptan rápido porque sus cerebros están programados para mejorar, tienen hambre competitiva, y en la NBA encuentran más espacios, también el ritmo es más frenético, más ida y vuelta, pero parecen disfrutar de ello. Y nosotros de verles.

