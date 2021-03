Recital de Dylan van Baarle en A Través de Flandes

El ciclista neerlandés Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers) ha ganado este miércoles la 76ª edición de A Través de Flandes, la clásica que precede al Tour de Flandes de este próximo domingo. El corredor neerlandés impuso su ley escapándose de todos sus rivales a más de 50 kilómetros de meta en una prueba disputada entre Roeselare y Waregem sobre 184,1 kilómetros de recorrido.

Con este triunfo en A Través de Flandes, van Baarle logra su victoria de mayor prestigio, la quinta en su carrera profesional. Es la primera victoria desde que ganara la octava etapa del Critérium du Dauphiné de 2019, gracias a su mejor actuación en A Través de Flandes, prueba en la que fue tercero en 2015 y octavo en 2017.

Segundo en meta fue el francés Christophe Laporte (Cofidis), que atacó en los metros finales y logró unos metros que le dieron el segundo cajón del podio, mientras que Tim Merlier (Alpecin Fenix) ganó el esprint masivo y, con el mismo tiempo que Laporte, entró tercero.

Van Baarle siempre debe estar entre los candidatos al triunfo pero, si se hace más selecta la terna de aspirantes, muchos no le meterían en ella. Y quizá lo aprovechó para atacar, a 53 kilómetros de meta, y dejarse la vida en el pulso con todos los que le intentaron dar caza.

No lo lograron, por falta de entendimiento y por no querer llevar a ningún rival hasta el triunfo en meta. Por contra, Dylan van Baarle dio una exhibición y, pese a algún leve síntoma de fatiga, no se detuvo hasta que, en la línea de meta, pudo relajarse y festejar la gesta.

Atacando en la cota de Berg ten Houte, superados ya los dos primeros tramos de adoquines, sorprendió a sus acompañantes y provocó la escisión en el gran grupo. Desde su ataque, el resto de favoritos intentaron contraatacar, pero ni Mathieu van der Poel (Alpecin Fenix), último ganador en 2019, logró llegar a él.

Prueba femenina

La ciclista neerlandesa Annemiek van Vleuten ha dado el primer triunfo del año al Movistar Team al conquistar la carrera femenina, disputada sobre 122 kilómetros.

Van Vleuten, actual campeona de Europa y el gran fichaje para esta temporada del equipo telefónico, se impuso al esprint a la polaca Katarzyna Niewiadoma (Canyon SRAM Racing) tras un buen ataque a unos 40 kilómetros de meta.

«Feliz por esta primera victoria y por poder recompensar al equipo con un triunfo después del buen trabajo que vienen haciendo desde el inicio de temporada. Carreras como hoy y como las que llevamos viendo estas semanas me dan mucha confianza en la fortaleza que podemos tener juntas», comentó van Vleuten tras la prueba.

Cuarta en la Strade Bianche, con esta victoria la neerlandesa abre su palmarés en 2021 y brinda al Movistar Team su primera victoria en una clásica adoquinada en Bélgica.

«Todo el equipo ha funcionado al cien por cien. Gloria y Alicia nos han cubierto bien al inicio, Barbara y Aude me han dejado en el mejor sitio posible en los momentos importantes y, con Leah también en cabeza, teníamos una buena segunda baza», comentó.

Van Vleuten atacó a 36 kilómetros de la meta, en un movimiento que rompió al gran grupo en Knokteberg y solo pudo seguir la polaca Kasia Niewiadoma. Juntas lidiaron un pulso con sus perseguidoras y, en la lucha final, la del Movistar Team se impuso a su rival.

Las victorias de Dylan van Baarle y Annemiek van Vleuten en A Través de Flandes son el principal asunto que hoy te contamos en “A Tumba Abierta”, un blog dirigido por Cristóbal Cabezas en el que el ciclismo es siempre el gran protagonista.

Share and Enjoy !