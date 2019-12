David de la Cruz: "Hay que aprender de los malos momentos"

El corredor español David de la Cruz ha afirmado que espera aprender de los «malos momentos» y salir reforzado después de una temporada 2019 en el Team Ineos en el que no ha logrado los resultados esperados. Ahora llega una nueva temporada «ilusionante» tras su fichaje por el UAE Team Emirates.

David de la Cruz piensa que llega a su nuevo equipo en plena madurez y confía en retomar la senda de las victorias. Desde que se destapó en la Vuelta de 2016, suma dos triunfos de etapa en la París-Niza, una victoria en la Vuelta al País Vasco y otra en Andalucía.

Tras dos temporadas en el Team Ineos, anteriormente llamado Sky en 2018, el catalán quiere dejar atrás las lesiones y las caídas. «Se acabó un ciclo. Ahora tengo ganas de empezar uno nuevo con un nuevo equipo y cerrar una etapa en la que me ha quedado un mal sabor de boca. Sobre todo, en este segundo año», dijo en una entrevista a su gabinete de prensa.

David de la Cruz confesó que no ha «brillado» como le hubiera gustado. «Pero soy consciente de que he estado en el equipo referente, el equipo al que todos miran. Y haber formado parte de esa estructura ha sido un orgullo. El tiempo vuela. Aunque cuando las cosas no te salen, una temporada pasa bastante más lenta», comentó.

A pesar de ello, consideró que su experiencia en el Ineos ha sido buena. «He podido estar en un equipo que es un referente a nivel mundial y aprender y madurar. He corrido los últimos años en los dos equipos referentes: Sky y QuickStep. Esto me ha ayudado a crecer como corredor y como persona», indicó.

A su juicio, el de 2019 ha sido un año «complicado» debido a las lesiones y caídas. «Tampoco tuve una continuidad en el calendario que me hubiera gustado. Primero, me fracturé el escafoides en California y después tuve otra caída a finales de julio cuando preparaba La Vuelta. Cuando todo va torcido, parece que se tuerce más. Te pierdes carreras y momentos claves y el año pasa y es lo que me ha ocurrido en 2019», explicó.

Esta falta de continuidad le ha dificultado mucho, ya que no ha acabado de correr en su mejor estado de forma. «Con el 2018 sí me quedé a gusto. Aun así, terminó competitivo en el Tour de Guangxi. Me costó mantener la forma ya que no corrí nada desde la Vuelta a España y terminé la temporada con solo 64 días de competición. Hay que afrontar las cosas como vienen. Me duele no haber acabado de la mejor forma, con una victoria», lamentó.

El año ha sido, según él, «difícil», pero «de los malos momentos hay que aprender y salir más fuerte». «Esperemos que todo lo malo de 2019 sea bueno en 2020. De todas formas, intenté acabar la temporada de la mejor manera posible, por respeto al equipo y porque hay que ser profesional hasta el último momento. Pienso que ahora ha sido el momento idóneo para llegar al UAE», manifestó.

Después de su primer contacto con el UAE Team Emirates, el español se mostró «muy ilusionado». «Estoy muy motivado. Otros equipos mostraron interés en mí, pero sobre todo el UAE. Matxin mostró ilusión y confianza en mí, después de un año complicado. Ya habíamos coincido en QuickStep. Hemos estado cinco días en Dubái. Me gustó lo que vi y me quedó un buen sabor de boca. No fue una concentración de bicicleta, sino de actividades conjuntas para unir al equipo y hacer una buena piña. Me sorprendió el buen ambiente. Me sentí cómodo desde el primer momento y con excompañeros como Gaviria, Richeze, Henao«, comentó.

En el UAE, disputará la París-Niza y La Vuelta a España con el objetivo de lograr la mejor clasificación, pero sin presión alguna. «Ellos comparten mis ambiciones y me dan su confianza para cumplirlas, trabajando con humildad para alcanzar esos objetivos concretos. No tengo ni idea de hasta dónde puedo llegar porque las lesiones y las caídas de los últimos años me han impedido saberlo. Eso es lo que quiero ver aquí», subrayó.

Corredores como Pogacar, su nuevo compañero en el UAE Team Emirates, ya disputan grandes vueltas pese a su juventud. «Hay corredores muy jóvenes con un talento descomunal, como Bernal, Pogacar o Evenepoel, y que han explotado muy pronto. También en su día salieron Contador, Andy Schleck o Sagan muy jóvenes, pero ahora parece que hay más. Empujan fuerte y eso te motiva para trabajar y ponerte las pilas. Sin duda, en el UAE hay grandes corredores y no dudaré en ponerme a su disposición cuando se dé la situación», anunció.

El corredor David de la Cruz es el protagonista hoy en «A Tumba Abierta», un blog dirigido por Cristóbal Cabezas en el que el ciclismo siempre es el gran protagonista. No te pierdas las mejores historias de uno de los deportes más bellos del mundo.