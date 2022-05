Rocío López nos cuenta las funciones de un alguacilillo en una plaza de toros

La alguacililla de Las Ventas Rocío López nos cuenta cuáles son las funciones de un alguacilillo en una plaza de toros. La primera de ellas, el despeje de la plaza que como bien nos recuerda López “actualmente es algo más estético pero antiguamente la gente estaba en la plaza de toros, en el ruedo, y se hacía despejar la zona. Una vez que ya ha terminado el despeje y llevas a los toreros a la presidencia, tu función es hacer, junto con los delegados, que se cumpla el reglamento dentro del ruedo”.

La segunda, y quizás menos conocida, guardar el orden en el callejón, es decir, “el callejón ha de ser una zona neutral, no se pueden sacar pañuelos, ni ponerse a dar voces a un torero como si se estuviese en el tendido o en las gradas. Tiene que ser unas zona muy basada en el respeto”, dice Rocío. Además, aunque ellos no tienen potestad para proponer a alguien para una sanción por infringir estas normas sí que pueden hablar “con los delegados y ellos deciden si es preciso proponerlo o no para sanción”.

Y, la entrega de trofeos a los toreros una vez termianda la faena si se le ha otrogado tal premio