Radio en estado puro: Luis Rubiales y Pepe Castro llaman a El Partidazo de COPE y se enfrentan por la Supercopa de España

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol contestó al presidente del Sevilla en El Partidazo de COPE por la polémica de la Supercopa de España: "Tebas me llamó y me dijo que el Sevilla tenía un millón de euros, 6.000 entradas y el viaje pagado", dijo Luis Rubiales. "El Sevilla no tiene culpa que el presidente no haya sido capaz de encontrar una fecha. El inicio de Rubiales no puede ser peor", aseguró Pepe Castro.