Oído Cocina: Una fiesta con los amigos de Canal Cocina

Hablamos con Mandi Ciriza, directora del canal, y también con el chef Sergio Fernández, una de sus caras más reconocidas, y la repostera Rocío Arroyo. Además, tenemos charlas gastronómicas con Carlos Baute y el patinador Javier Fernández.

Hoy en Oído Cocina queremos celebrar el aniversario del Canal Cocina con algunos de sus estandartes. Mandi Ciriza, su directora, Sergio Fernández que hoy está a tope con la Cope y la pastelera y repostera Rocío Arroyo, que es pura dulzura. Te invitamos a que compartas risas. Están todas en su punto.

Para Sergio Fernández la comida es pasión, mucho antes que una profesión a la que dedica su vida. El chef más conocido de Canal Cocina afirma que el éxito del canal es que nunca le han puesto un guion delante. Mandi Ciriza, su directora, añade que es fundamental hacer un placer de una necesidad como es comer.

Además, nos visita un artista que seguramente su cara te suena. Carlos Baute. “De amor y dolor” es como se llama el nuevo trabajo de este venezolano y hoy queremos hablar con él de algo que nos enamora que es la comida. También nos cuenta su experiencia en Master Chef.

En Oído Cocina nos acompaña también Javier Fernández López. 7 veces consecutivas campeón de Europa, dos veces campeón del mundo y así podríamos seguir hasta que no nos quedara tiempo ni para el postre. Hace bien poco anunciaba que se retiraba de la alta competición para poder tener una vida, nos imaginamos, menos controlada y estricta en horarios alimentación, etc. Aunque lo más cercano en su futuro es el espectáculo de ‘Revolution on Ice’, que planea llevar a todo el mundo. En Oído Cocina ya sabemos de qué se alimenta un campeón. Si tú también quieres saberlo no te pierdas la conversación que hemos tenido con Javier Fernández López.