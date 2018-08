Se están muriendo y no se sabe el motivo. En los últimos 15 días han aparecido más de medio centenar de ejemplares muertos en orillas de playas de Ibiza y la gente no ha dudado en contarlo por las redes sociales. En un principio se pensó que era un episodio puntual sin importancia, pero desde entonces han ido apareciendo más morenas muertas por toda la isla, más de 50 en 15 días. De momento no se sabe la causa y no han aparecido otras especies muertas.

“Está habiendo una mortalidad inusual. No tenemos evidencia de que aquí haya habido antes un episodio de estas características””, explica Verónica Núñez, coordinadora y oceanógrafa del Centro de recuperación de Especies Marinas, que está investigando lo que sucede. “Sabemos que no es por contaminantes, se han analizados las aguas y los resultados por ahora han dado negativo, aunque estamos a la espera de más análisis. Por ahora todo indica que no es algo que esté en el agua, sino algo que puede ser de tipo patológico de la propia especie”.