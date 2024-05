Jumi, uno de los mayores coleccionistas de zapatillas de España en Mediodía COPE

¿Recuerdas la canción de El Canto del Loco titulada 'Zapatillas'? Decía en su estribillo "Quiero entrar / En tu garito con zapatillas / Que no me miren mal al pasar".

Había un tiempo en el que ir en zapatillas era solo para hacer deporte, de ahí la queja del Loco porque en muchos locales, y no tenían que ser muy elegantes, no dejaban pasar con dicho calzado. Poco a poco, eso ha ido cambiando. Primero fueron los chicos que cada vez las utilizaban más para vestir, incluso con esmoquin y, pasito a pasito, nos hemos ido incorporando al mundo zapatillas, también las mujeres.

Tanto están de moda y algunas marcas tan demandadas que cuestan un pastón. A los chicos de hoy en día, es mejor invitarles a comer que comprarles determinadas zapatillas.

Y hablando de zapatillas, en boca de todos las de la Reina Letizia

Esta semana, se ha hablado mucho de zapatillas porque la Reina Letizia se ha visto obligada a abandonar sus altos tacones -aunque últimamente ha rebajado los centímetros-, con los que solemos verla en los actos en los que participa, y calzarse unas zapatillas cómodas para poder andar.

El motivo no es que la Reina haya enloquecido de repente por las zapatillas, sino la necesidad de poder andar, aunque no sin dificultad, debido a la fractura de la falange proximal de uno de los dedos del pie derecho al golpearse con la pata de una mesa del Palacio de la Zarzuela.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Y al calzarse deportivas, la Reina ha tenido que modificar también su vestuario y elegir para los actos públicos que preside trajes de chaqueta.

En uno de esos actos, lució unas zapatillas de color blanco de una marca británica que tienen una suela ultrafina que busca el efecto pies descalzos y no comprime los dedos. También acudió a la entrega de unos premios de literatura infantil, evento en el que coincidió con la presidenta de la Comunidad de Madrid que también lució zapatillas en esa ocasión. Aunque en su caso, era un modelo que le regaló Andrés Iniesta, y que son de su marca.

Jumi, el mayor coleccionista de zapatillas de España

Y si hay alguien conoce bien este tipo de calzado, ése es Luis Miguel Lozano “Jumi”,uno de los mayores coleccionistas de zapatillas de España. Ha perdido hasta la cuenta de cuántas tiene, aunque cree que supera los 2.000 pares de todo tipo: deportivas, de correr, de baloncesto...

"Me crie en los años 80 y en aquella época todos los chavales y adolescentes a lo que más podíamos aspirar era a unas buenas zapatillas y una buena bicicleta. Digo que son los móviles de última generación de aquella época. En los 80 lo que queríamos tener eran las zapatillas de la NBA, las de Jordan. A partir de esas vivencias años más tarde dije quiero retomar y volver a tener las zapatillas que tuve cuando tenía 12 años y luego una va detrás de otra y así hasta que se lía gorda", le confiesa a Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.

Una de las mayores dificultades de tener este tipo de colección es dónde guardar tantas zapatillas, "es difícil cuando llegas a una cifra así y sobre todo porque hay zapatillas antiguas no de las actuales. Las que colecciono son clásicas de los años 70, 80 y 90 que aunque están nuevas, los materiales por el tiempo están deteriorados y hay que tener en cuenta la humedad y la temperatura para tenerlas en las mejores condiciones", explica este "loco" de las zapatillas que incluso calza, si se tercia, alguna de ellas.

"Hay algunas que uso, pero otras las tengo como piezas de museo. Hay subastas y algunas se consideran obras de arte", detalla y desvela cuál es su favorita, "especiales hay muchas, pero si tengo que elegir una..., la primera de Jordan que salió en 1985, que me regaló mi madre y que era difícil de conseguir. Era la primera zapatilla buena y con la que inicio la colección que tengo hoy en día", concluye.

No me he gastado mucho, te va a parecer raro pero me he gastado poco. Empecé hace 25 años a buscar, buscando tiendas antiguas que aún permanecían abiertas y que las tenían en el almacen y para los dueños de las tiendan eran eso restos y llegaba un loco y decía quiero esta, esta, esta y me las dejaban a precios baratísimos.





En resumen, que las zapatillas forman parte de nuestra vestimenta diaria e incluso no son nada vulgar. Ahora ya no hace falta decir aquello que cantaba Dani Martín:

"Quiero entrar / En tu garito con zapatillas / Que no me miren mal al pasar / Estoy cansado de siempre lo mismo /La misma historia y quiero cambiar".