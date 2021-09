Josie en 'Herrera en COPE': "Hay que comprar los gayumbos en Viena"

Esta mañana, en "Herrera en COPE", hemos tenido delante de los micrófonos a José Fernández Pacheco o como todos lo conocemos, Josie. Es de todo, periodista, estilista, cocinero y ha trabajado en numerosos programas de televisión como Supermodelo 2008, Masterchef Celebrity, Veo cómo cantas o Zapeando. Uno de los retos que tiene cada año Josie, es elegir el vestido de Cristina Pedroche para las campanadas.

Se inició en este mundo con columnas, secciones y colaboraciones en 'Vanidad', 'Harper's Bazaar' o 'Vogue'. Este despegue le llevó posteriormente a compaginar estas tareas con las de docente, llegando incluso a dirigir el Curso de estilismo del IED de Madrid.

"Desde pequeño siempre quise ser estilista de moda, leía numerosas revistas y al principio no sabía qué servicio quería dar en este mundo. Empecé bellas artes y descarté el mundo del diseño, optando por la comunicación. Fue lo mejor que hice, al acabar la carrera, comencé la primera edición del máster de Vogue y me admitieron". "Para dedicarse a la moda tienes que disfrutar con ello y pasártelo bien". "La gente se cree que el estilismo es no hacer nada y requiere un reciclaje continuo" ha manifestado el artista.