David Segovia, alcalde de Santa Cruz del Valle, en Herrera en COPE: "No se ha confirmado aún la autoría"

Los incendios siguen siendo el tema del verano y, actualmente, el que tiene la atención de todos los focos es el que está localizado en la provincia de Ávila. En Herrera en COPE, el alcalde de Santa Cruz del Valle, David Segovia, ha informado sobre la última hora del incendio que se está tratando de frenar. “Se están haciendo contrafuegos y se están esperando a las llamas para que no se pasen a las zonas que queremos conservar”. Segovia no ha podido confirmar, de momento, la intencionalidad del incendio, aunque todo apunta a que ha sido provocado por una persona: “Es lo que se está comentando, pero no hay nada confirmado todavía”. Una de las preocupaciones del avance de este incendio son las rachas de vientos, donde el alcalde de la localidad avilesa espera que no sean capaces de contrarrestar los contrafuegos.