Boletín de noticias COPE del 20 de abril de 2019 a las 20:00 horas

A esta hora, la Cadena COPE da noticias.

Repasamos lo más destacado de la actualidad con la ayuda de Carolina Gómez. Las comunidades de Valencia y Murcia están sufriendo esta Semana Santa las lluvias más copiosas registradas en un mes de abril en los últimos 50 años. Un temporal que ha dejado en la zona del sureste español hasta 170 litros por metro cuadrado (el caso de Torrevieja, Alicante) y que mañana amenaza con seguir igual

El litoral de las tres provincias y el interior de la de Alicante y del sur de la de Valencia se encuentran en alerta amarilla por precipitaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. Por otra parte, las rachas de viento llegan a los 70 kilómetros por hora, con fenómenos costeros de olas de 3 metros. Esta situación se mantendrá en principio hasta mañana domingo en el litoral norte de Alicante y el interior y litoral sur de la de Valencia. Y hasta el lunes en el resto de zonas afectadas.

La campaña electoral ha rebajado su intensidad y en esta novena jornada han sido pocos los actos de los candidatos y muy repetidos los mensajes. Aunque cada vez queda menos para el 28 de abril y por eso muchos apremian reclamando para sí el voto útil

El temporal que afecta a casi todo el Levante ha trastocado la campaña de algunos como Alberto Garzón, el líder de Izquierda Unida, que ha tenido que suspender su acto de Alicante. No así Pedro Sánchez y Pablo Casado, que han estado en la misma ciudad con sus respectivos mítines. Se ha librado del mal tiempo Pablo Iglesias, que ha optado por el norte, primero Miranda de Ebro y después Bilbao. Y hay un candidato que no se ha mojado en ningún sentido: Albert Rivera tiene despejado todo el fin de semana, sin acto alguno, y no volverá a escena hasta el lunes.

El debate a cuatro que RTVE organizará este lunes lo abrirá el candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, y lo cerrará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Estará distribuido en cuatro bloques temáticos: economía, política social, modelo territorial y pactos postelectorales y regeneración

Rivera y Sánchez ocuparán los atriles del centro, con el líder del PP, Pablo Casado, en el extremo izquierdo, al lado del jefe del Ejecutivo, y el cabeza de lista de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en el derecho, junto al dirigente de Ciudadanos. De acuerdo con el sorteo, en la ronda inicial de intervenciones de un minuto, el primero en hablar va a ser Rivera y, a continuación, lo harán Iglesias y Sánchez y lo cerrará Casado. Será el cabeza de lista del PSOE el que ponga fin al debate para pedir el voto, después de que intervengan, por este orden, los candidatos de PP, Podemos y Ciudadanos, en el conocido como "minuto de oro".

Salimos ahora al exterior. La policía interroga en Belfast a dos jóvenes por su presunta implicación en el asesinato a tiros en Derry de la periodista Lyra McKee. Un acto de terrorismo que ha sumido en "shock" a Irlanda del Norte

Además, el servicio policial ha divulgado imágenes tomadas por las cámaras de seguridad en el barrio de Creggan. Esta zona se convirtió en escenario de virulentos disturbios con más de 50 lanzamientos de cócteles molotov contra agentes y la quema de dos vehículos policiales. En ellas se captan los últimos momentos de vida de la malograda reportera, de 29 años. McKee resultó herida de gravedad en la cabeza cuando un hombre enmascarado empezó a disparar indiscriminadamente contra ese coche.

