Mariano Esteban, doctor que busca la vacuna en España: "Necesitamos la nuestra. No podemos depender de otros"

Mariano Esteban, virólogo del CSIC y jefe de un equipo de científicos españoles que buscan una vacuna contra el coronavirus, ha acudido a La Linterna de COPE para analizar las posibilidades de vacunación en los próximos meses.

"La carrera es beneficiosa. La humanidad necesita una vacuna segura y eficaz. Para 2021 podría realizarse la vacunación. Hay miles de voluntario, 20, 30 mil, con la finalidad de ver que la vacuna puede ser eficaz. Y también utilizando el placebo, para ver que en esos casos si que se produce la infección", explica.

También ha hablado sobre la vacuna española. "La vacuna española se diferencia de las demás es un variante de la que se usa para la viruela. Hemos metido la proteína del coronavirus y en ese sentido la vacuna cumple con los requisitos animales. Produce anticuerpos y activa los linfocitos C del sistema inmunológico. Si aparece la infección conseguimos que destruyan al virus. La OMS nos ha añadido a la lista de candidatos", destaca.

"Es importante que España tenga capacidad para generar vacunas de uso en humano. Si todo va bien, se podría iniciar la fase 1 a finales de este año, fase dos primer trimestre de 2021, y fase 3 para mediados de 2021. Podríamos tener nuestro candidato vacuna", añade.

Recalca la importancia de tener la vacuna propia. "No sabemos que las otras vacunas vayan a mostrar su eficacia, por ello es mejor tener nuestra propia vacuna. Debemos estar preparados y no podemos depender de otros. También que podemos comercializarla y dársela a la población que lo necesite. Además de apoyar la investigación española que sea competitiva a nivel global", asegura.

"Las vacuna deben pasar unos protocolos. Ir deprisa no significa que esa vacuna vaya a salir adelante. Aunque la vacuna está en fase 3, tardarán meses porque uno tiene que demostrar que esos individuos vacunados quedan protegidos y se necesita un tiempo de análisis. Hasta 2021 no habrá una vacuna a nivel global. El tiempo es importantísimo para comprobar que la vacuna cumple con su cometido", insiste Esteban en la importancia de los tiempos para comprobar la funcionalidad de la vacuna.

Por último, no se olvida de Putin y la vacuna de Rusia. "Que un presidente de un país alga diciendo que está vacunando no me da rigor. Que lo hagan laboratorios sí. La realidad es que el virus está con notros y es la realidad y debemos saber cómo controlarlo. No creo que volvamos a la situación del mes de marzo", finaliza.