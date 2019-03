"No puedes tomarte demasiado en serio los 30.000 tuits que te llegan en un año"

Tiempo de lectura: 2



'El mayor regalo' es una película que habla del perdón, de cómo te cambia la vida si perdonas a quien te ha hecho daño. Plantea algunas preguntas como estas: ¿hay algún modo de romper una espiral de odio y violencia?, ¿es posible amar a un enemigo?

A Santi Rodríguez el infarto de bazo le ha hecho reflexionar sobre muchas cosas. ¿Para qué quieres almacenar dinero si de un momento a otro la vida no vale nada?¿Merece la pena guardar rencor? Por eso recomienda esta película que pone el foco sobre las múltiples alusiones al perdón que Jesucristo nos enseñó a lo largo de su vida y leemos en el Evangelio y que cada día ponen en práctica personas a las que el terrorismo, el narcotráfico, la mafia…, si no han conseguido quitarles la vida, les ha arrebatado lo que más querían, su mujer, un hijo…

En 2012, Santi Rodríguez tuvo que cerrar durante un tiempo su cuenta de Twitter por las amenazas e insultos que recibía por no ocultar que su fe era el catolicismo.

"Cristofacha", "católico friki", "si me entero dónde vives voy a ir con una recortada". Amenazas que tuvo que poner en manos de Policía Nacional y Guardia Civil.

"Me llegaron a amenazar de muerte, incluso, a través del teléfono por mis creencias. Hay gente a la que le da alergia. A mi no me da alergia nada. Hay cosas con las que me identifico y cosas con las que no. Aquí ¿no somos flexibles? Pues vamos a ser flexibles todos. Yo no me meto en tu vida y tú ¿sí te puedes meter en la mía? Por llevar en el cuello una Cruz, ¿me puedes llamar impresentable? Yo no me meto con nadie porque lleve una peineta o un grifo al cuello" me dice Santi mientras reconoce que sí ha intervenido en uno de esos encendidos debates que ha habido en las redes sociales últimamente en torno a las personas con síndrome de Down.

Y si se ha atrevido a meterse en lo que podríamos llamar refriega, ha sido para defender a los niños por quienes todos los años -y ya van diez-, organiza en verano una gala benéfica y por su título de Embajador de Síndrome de Down y sobre todo porque "por la gente con Down no habrá una guerra, no habrá un asesinato, no habrá un desfalco, no habrá corrupción". Y va más allá, "como en este país la sensibilidad nos la tienen que despertar" aplaude que una película como 'Campeones' nos haya dado ese toque de atención para que reconozcamos que somos muchos, distintos, diferentes, pero con los mismos derechos.

Por eso a este mundo de las redes sociales, en las que Santi Rodríguez participa activamente tanto en Facebook, como en Twitter e Instagram lo compara con dejar las puertas abiertas de tu casa en donde entra la gente sin llamar "la puerta tiene que estar abierta, vale. Yo te dejo que pases, pero tú te comportas".

Por eso la solución de Santi es silenciar, no bloquear, en Twitter a quienes " echan basurilla por la boca".