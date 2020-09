¡Prepárate para continuar la guía definitiva del core abdominal!

Re-Evoluciónate es el espacio de COPE.es en el que encontrarás tutoriales, entrenamientos, ejercicios para personas mayores, consultorios y consejos sobre nutrición y salud. Porque no sólo es importante estar bien informado; también hay que estar en buena forma. Y para ello, este es tu programa. Si te has perdido las entregas anteriores, no te preocupes. Siempre es un buen momento para comenzar a hacer deporte, y nosotros estamos aquí para ayudarte a conseguir tus metas.

Ya hemos calentado un poco para preparar nuestro cuerpo para la nueva temporada. Hoy, en vez de nuestro consultorio, queremos explicarte muy bien qué vamos a hacer la próxima semana en Re-Evoluciónate. Por eso el entrenador personal de COPE, Paco Dávila, ha grabado este vídeo en el que nos explica que vamos a continuar con “la guía definitiva del core abdominal”. En la primera entrega, que puedes ver ahora mismo en COPE.es, Paco nos enseña a activar esos músculos, los más profundos del abdomen. También hemos visto cómo colocar bien la pelvis a la hora de ejercitar nuestro abdomen para evitar lesiones.

Esta semana tendremos una rutina de entrenamiento “Full Body”. Haremos un trabajo que podremos repetir a lo largo de la semana, los días que queramos. Como su nombre indica, trabajaremos toda la musculatura principal del cuerpo para que vayas cogiendo forma. No importa si en verano te has dado caprichos o has seguido entrenando y comiendo sano. Es bueno que hagamos una pequeña pretemporada para coger el ritmo que estamos buscando.

También haremos una secuencia de movilidad articular para que nuestra espalda, nuestros hombros, nuestras caderas y, en definitiva, todas nuestras articulaciones estén en perfecto estado a la hora de realizar un entrenamiento. Estos ejercicios también nos ayudarán cuando hayamos hecho una jornada laboral muy larga y tengamos algo de dolor de hombros o de caderas.

Tampoco nos olvidaremos de los mayores la próxima semana. Subiremos un vídeo con ejercicios que ayudarán a mantener en forma sus caderas y sus articulaciones. Pero no nos limitaremos a eso. También les ayudaremos a fortalecer sus músculos y a mejorar su coordinación y agilidad con el objetivo de evitar caídas.

Y el viernes, resolveremos todas tus dudas en el consultorio de Re-Evoluciónate. ¡No dudes en mandarnos tus preguntas sobre deportes y salud a participación@cope.es! Nos documentaremos a fondo y te daremos una respuesta rápida a todas tus cuestiones. Ya no hay excusa para no ponerte en forma. ¡No te pierdas Re-Evoluciónate la próxima semana!