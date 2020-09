¡Haz tus primeros Push Ups con Re-Evoluciónate!

Si eres una de esas personas que cuando hacen flexiones, acabas con dolor de cuello, o tus codos se quedan “encajados” y no sabes cómo subir o bajar, tienes que darle al play. Las flexiones son ejercicios de autocarga, en los que no necesitamos ningún material. Podemos hacerlas en cualquier sitio y nos permiten también prepararnos para cargar peso en otro tipo de entrenamientos.

Los Push Ups son un ejercicio del tren superior, en el que activamos el hombro, el codo, el pectoral, la parte anterior del hombro, el tríceps, la zona abdominal, la región glútea y otros músculos que mantendrán nuestra columna erguida. Empezaremos con una progresión muy sencilla, y a partir de ahí iremos incrementando la dificultad.

Lo más importante es que aprendas a flexibilizar los codos. Cuando bajamos, como a veces no flexionamos bien los codos, lo que hacemos es torcer nuestra espalda para llegar al suelo con la cabeza. Y esto no es lo correcto. Tenemos que buscar una posición erguida al flexionar, y debemos mantener los hombros lejos de las orejas. No debemos pegar demasiado el codo al costado, ni tampoco separarlo demasiado. Debemos encontrar una posición intermedia. Un buen truco es torcer un poco nuestra mano en el suelo como si quisiéramos empujar nuestros dedos hacia fuera. Debemos también cerrar al máximo nuestras escápulas abriendo nuestra caja torácica hacia delante.

Esto es solo el comienzo. Paco te explica de manera práctica todo lo que tienes que hacer en este vídeo. Así que no dudes en darle al play.