Entrenamiento para personas mayores

¡Buenos días, familia! Por fin es lunes ¿Qué tal habéis pasado el fin de semana? El entrenador personal de Grupo COPE espera que hayáis descansado. La sección de hoy va dirigida a los ancianos, “nuestras personas favoritas”, sostiene Dávila. Aquellas que cuentan con un dispositivo inteligente con acceso a Internet, gozaréis de unos ejercicios que estamos a punto de enseñaros.

Estas actividades que estáis a unos pocos minutos de descubrir son recomendadas para mejorar la calidad de vida. Al igual que con la movilidad articular, estas serán buenas para nuestras caderas y tobillos. De esta manera evitaremos que cada vez nos cueste más levantarnos. Y no hace falta ser un entrenador personal para acompañar a nuestros mayores a hacer estos movimientos.

No es necesario que hagamos mucho, según el entrenador, pero sí podemos dosificarnos y hacer poco a poco ¿Y todo para qué? Para que el nivel de forma mejore, la calidad de vida se vea beneficiada y, por ende, su independencia sea mucho mayor. Es así como lograremos una vida muy digna, con una sensación de capacidad y no todo lo contrario.

En función vayáis avanzando por la publicación, podréis observar cómo Paco ha fragmentado el vídeo en cinco bloques: extensión de rodilla, sentadilla en silla, abducción del glúteo, abducción de cadera y equilibrio de pie. Además, no es necesario ir al gimnasio para realizarlos, dado que todos ellos se pueden llevar a cabo con diferentes objetos que podemos encontrar en casa. No obstante, si hubiera alguna herramienta con la que no contéis, Dávila os dirá cómo y dónde conseguirla.

No olvidéis que, si habéis seguido todas nuestras clases, a día de hoy os sentiréis en buen estado de forma. Si ya lo habéis hecho, entonces dale al play a este último vídeo ¿Estáis listos? ¡A por todas, compañeros!