Unos vecinos de Mérida se quejan del ruido de un streamer y no dan crédito con su respuesta: “Mentir está mal"

La convivencia entre vecinos no siempre es fácil. Y es que hay ocasiones en las que la tensión puede llegar por algún que otro motivo. Uno de los más frecuentes es el ruido, debido a la facilidad con la que puedes escuchar lo que pasa en otro piso si la intensidad de lo que suena es muy alta. Sobre esto, la ley lo deja claro.

En concreto, esto se regula en el Boletín Oficial del Estado, según la ley 37/2003 del Ruido, que prohíbe en todos los escenarios posibles sobrepasar ciertos niveles de ruido a partir de las 23.00 horas. Es a partir de esa hora a la que conviene reducir el volumen para evitar problemas, o ser muy cuidadoso. Algo fantástico para facilitar el descanso de los demás, aunque si eres de esas personas que trabaja de tarde o de noche, también puede ser un problema, sobre todo, por las obras o el ruido que pueden producir algunos vecinos a horas tempranas del día.

Medir los decibelios en situaciones de mucho ruido puede ser una opción antes de llamar a la policía

Este caso, precisamente, va sobre el ruido y sobre el problema que ha existido con un streamer, en unos pisos de Mérida. Ha sido el propio creador del contenido el que ha compartido la queja vecinal... y también su respuesta, que ha dado bastante de qué hablar. Sobre todo, para mal.

La "respuesta al vecino atormentado" que mucha gente critica: "Qué haces"

Toda esta historia empieza cuando uno de los vecinos decide quejarse del ruido que escucha a la noche, poniendo un texto en la puerta de este youtuber/streamer, llamado Panpots. "Estimado vecino Youtuber/streamer, nos dirigimos a ti para que trates de suavizar la excesiva cantidad de ruido que generas cada noche con tu actividad", comienza el texto.

Hay situaciones en las que el ruido, tal vez, no te deje dormir

El vecino cree que no es de recibo escuchar "voces, celebraciones efusivas y alboroto" durante la madrugada y hasta las 7 de la mañana, una situación ciertamente grave. Y es claro: le insta "de manera amigable" a cambiar la situación. "Para no tener nunca que llegar al punto de buscarle solución por otra vida. Muchas gracias por tu comprensión", termina ahí el texto.

Sin embargo, lejos de hacer caso, el streamer (o youtuber) responde con otra carta que muchos le han echado en cara. Y, de hecho, por la cual conocemos públicamente esta historia, ya que ha sido el propio creador de contenido en redes el que ha publicado una foto de esta carta. "Respuesta al vecino atormentado", dice en el tuit.

Esta es la justificación del streamer: "Trate de no mentir"

"Me dirijo a usted para decirle que, en la medida de lo posible, trate de no mentir y, sobre todo, si lo hace en nombre de la comunidad ya que no ha firmado el comunicado". Así empieza la respuesta de este streamer, con alguna que otra falta de ortografía que, en las respuestas, le echan en cara.

"En su comunicado, aparte de escribir en plural y sin firma, ha dicho que no le parece de recibo mi conducta, cuando yo no vivo aquí de manera habitual y solo llevo 3 días aquí", continua. E insiste en que esa persona ha mentido, algo que "choca frontalmente con el buen ambiente dentro de la comunidad".

El ruido puede llegar a ser insoportable

El streamer reconoce que hizo tres directos en la madrugada, pero también que hace poco tiempo no estaba en España. Eso sí, se compremete a hacer obras de insonorización y, además, pide disculpas, además de ironizar sobre el asunto de responder por medio de una carta y no en persona.

Las respuestas en redes no dejan a nadie indiferente: "Te había dado una oportunidad"

Sin embargo, las respuestas en redes han sido ciertamente duras con la persona que, precisamente, ha publicado la foto de la queja del vecino y la respuesta. "Viendo el primer mensaje te había dado el beneficio de la duda, pero ahora veo que queda bastante claro que eres tonto de remate", dice uno de ellos.

"Deberías de dejar de hacer tanto ruido por la noche, la gente normalmente se levanta muy temprano para ir a trabajar y tener a un tipo dando gritos hasta las 7 de la mañana es lo peor que te puede pasar. Lo raro es que no hayan llamado a la policía", dice otro. Sin duda, un caso muy polémico y del que veremos si