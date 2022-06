Una joven llega de fiesta a casa de su abuela y lo que encuentra en la mesa revoluciona Twitter: "Llorando"

Una chica sorprendía a las redes sociales esta semana al desvelar lo que había encontrado encima de la mesa de la casa de su abuela al llegar de fiesta junto a una amiga. Un mensaje que se ha vuelto viral en cuestión de horas y que, no sólo se ha llenado de respuestas y de otros usuarios que compartían la historia, sino que ha terminado por convertir a la abuela de Abril en todo un fenómeno en Twitter.

Y es que concretamente la red social del pájaro se ha convertido en un lugar donde encontrar historias increíble, como la de esta joven. Ya sean positivas o negativas. Ya sea para denunciar detalles en la cuenta del restaurante como cobros abusivos, historias sentimentales, o denuncias de personas famosas por lo que se han encontrado en plena calle. En este caso se trata de una muy entrañable, con una señora de 82 años como protagonista.





Lo que su abuela le había dejado encima de la mesa



“Anoche salí con una amiga y a la vuelta nos fuimos a dormir de mi abuela”, comenzaba a explicar la usuaria @abrusabia en su perfil de Twitter. “Antes de eso le había comentado que siempre me agarra hambre a la madrugada, entonces cuando llego tipo 5 efectivamente muerta de hambre me encuentro con la siguiente foto”, avanzaba la joven antes de destapar el regalo de su abuela:

En la imagen puede verse que la señora, en un ademán de cuidar de su nieta, piensa incluso en el hambre con el que esta va a encarar la clásica recena al volver a casa de fiesta. Es por eso que le deja dos platos de pasta con tomate y una nota que señala: “Dulces sueños”. “Encima la salsa era casera por dios es la mejor persona del mundo”, especificaba la chica. Una publicación que se ha vuelto viral con los días y esta semana ha llegado a rozar los 200.000 Me Gustas.









Ha sido tal la repercusión en la red social que la propia Abril ha tenido que sacar del anonimato a su abuela y ha compartido una fotografía de ella. Eso sí, con el plato de pasta en la mano. “Bueno esta es mi abuela (82 añitos) con sus tallarines caseros... La otra foto es un gesto muy parecido que tenía cuando iba a estudiar a su casa y me levantaba temprano siempre fue igual de amorosa y atenta. “No hay persona que no la adore con toda su alma”, concluía.









Por su parte, los cientos de miles de personas que han visto la publicación, emocionados, no han podido resistirse a la hora de comentarla. Felicidad y, a la vez, nostalgia por todas aquellas personas que echan de menos a sus abuelos: "Llorando y con el corazón roto, extrañando a la mía", "esto me hizo recordar a mi bisabuela, que falleció hace unos días. Cuando estuve viviendo con ella y con mi abuela, me la pasaba estudiando y me traía la merienda. Me deseaba éxitos en los parciales. ¡Las extraño tanto!", "¿por qué no tengo abuela?" y como bien han dicho: "Los abuelos son todo lo que está bien" y "protegedlos a toda costa", escribían algunos en redes sociales como respuesta a la tierna historia.