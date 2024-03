Una influencer promociona un documental de Netflix de La Manada y todos se fijan en lo mismo: "No puedo más"

La conocida influencer Carla Galeote ha montado este viernes todo un revuelo en redes sociales con su última publicación en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 130.000 seguidores. Muy activa en redes social, especialmente en TikTok, donde suele realizar contenido relacionado con temas feministas y políticos, pero también cultural.

Pero en esta ocasión ha dado que hablar por otro detalle, más allá de los temas que suele abordar en redes sociales. Y es que, en una story, compartía que había estado en la presentación de un nuevo documental de Netflix, titulado 'No Estás Sola: La Lucha contra La Manada' y que la propia Galeote explicaba que trataba sobre la agresión sexual ocurrida en 2016 durante los Sanfermines. No obstante, lo que ha llamado la atención de los usuarios de X no ha sido la promoción en sí, ni el contenido del documental, sino un detalle que la propia Galeote ha incluido en el post y en el que todos se han fijado.

La creadora de contenido y activista feminista, Carla Galeote, participa en un acto del 8M del Ayuntamiento de Getafe, junto a Ángela Rodríguez 'PAM' / EP









Quién es Carla Galeote

La joven, nacida en Lleida y de 23 años. Si en Instagram cuenta con 130.000 seguidores, en TikTok ostenta 400.000, habiéndolo creado en 2021. Estudió Derecho y un Máster de Abogacía y, en los últimos meses, se le ha visto cerca de muchos nombres de Igualdad, como Irene Montero o Angela Rodríguez 'PAM'. De hecho, es habitual colaboradora del canal de televisión fundado por Pablo Iglesias, Canal Red, además del canal de Youtube del diario Público, ambos vinculados al empresario Jaume Roures.

“Sólo hablo de lo que tengo una opinión muy formada”, explicaba en una entrevista en el diario El Mundo. “En total, tardo 15 minutos entre cambiarme de ropa, maquillarme un poco y grabarme. Digo lo que se me ocurre, sin leer, me suelo quedar con la primera toma, no hago cortes”, comentaba. Además, ha colaborado en programas del canal Gen Playz de TVE dirigido a la población más juvenil.









El detalle al promocionar el documental de Netflix

Según explica la ficha de la película de Netflix, 'No estás sola', el argumento parte de la agresión sexual a una joven en 2016 por parte de La Manada, a partir de la cual la cinta va “entretejiendo esta y dos historias más y arrojando luz sobre la violencia sexual que viven las mujeres a diario hasta llegar al #MeToo español”, apunta. Dirigida por Almudena Carracedo y Robert Bahar, se estrenaba este viernes en la plataforma de streaming, por lo que Galeote se ha lanzado a Instagram a hablar de ella.

“Mañana sale el documental de La Manada, que tuve la oportunidad de ver la semana pasada en primicia. Espectacular, cómo lloré, qué barbaridad”, escribía en su cuenta. Pero hay un detalle que ha llamado la atención: junto al nombre de La Manada, la influencer lo ha rodeado de corazones morados, destacando la simbología feminista en el nombre del grupo de violadores en lugar del título del documental.









Un detalle que no ha pasado por alto para los usuarios de X: “No puedo más, os lo juro, ya no entiendo nada”, escribían en uno de los comentarios. “Ya no se si soy yo el que estoy loco y el mundo está cuerdo”, “¿Nada en la azotea?” eran algunas de las respuestas, además de comentarios como “El Chicle” o “Ana Julia Quezada”, rodeados de corazones y arcoiris.