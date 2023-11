Una cliente española acude a una pizzería en Venecia y esto es lo que le ocurre al pedir la cuenta: "Ojito"

El turismo atrae mucho dinero. Esta es una premisa clara. Pero, más allá de eso, si acudes a un país de viaje, también debes tener mucho cuidado con las estafas. Venecia, por ejemplo, es una de las ciudades más visitadas del mundo y también hay que vigilar los timos.

Sobre esto habla la usuaria de TikTok llamada @followthesunfamily. Es popular en esta red social porque promueve un estilo de vida nómada. Fue hace poco tiempo a Venecia y, por este motivo, habló sobre el siguiente engaño que sucede en determinadas pizzerías. "Casi todos caemos al principio, así que hay que ir con mucho ojo. Si te vas a comer un cacho de pizza, mira bien que el precio sea por pezzo de pizza y no por 100 gramos", cuenta.





Además, mostraba en dicho vídeo un mostrador de un establecimiento de pizzas en el que no hay casi información del tamaño de esta delicia gastronómica. "Obviamente, 100 gramos de pizza no es nada. Así que cuando te dan el trozo de pizza al final tienes que pagar tres veces más".





Este vídeo es uno de los más vistos de la cuenta de esta chica. Más de 2,3 millones de reproducciones dan cuenta de ello. No obstante, pueden leerse comentarios de todo tipo:

"El tema es que la gente no sabe leer, tiene abajo, puesto que es por gramos, porque la gente está malacostumbrada y no lee. No es que los quieran timar", asegura un usuario. Al poco tiempo, ella replicó que "está tapado y escrito diminuto, claramente hecho aposta para que la gente no vea y caiga en su engaño".

No obstante, hay otras personas que le dieron las gracias a esta chica por el consejo: "Pues a mí me viene bien saberlo. En mi ciudad es por pieza, no por gramos y allí hubiera pensado lo mismo" o "A mí me la hicieron con el pescado, el valor era por 100 gramos, que incluía cabeza y cola. Terminé pagando más de 100 euros y quedé igual de hambriento", son algunos de los muchísimos comentarios que recoge el vídeo.

Otra estafa: esto es lo que le ocurría a una joven estadounidense en un bar de Grecia

De Venecia nos vamos hasta Grecia. Te adelanto que la estafa que vivieron las protagonistas de esta historia es de escándalo.

Allí, una chica iba con su pequeña a una isla de Mykonos. Todo iba genial hasta que un día, paseando por la playa de Platis Gialos (que es conocida por sus hoteles caros y los restaurantes de lujo) decidieron entrar a tomar algo a un bar tras la insistencia de los empleados.





Las dos tenían mucha sed y también hambre. Así que tomaron un mojito cada una y un plato de patas de cangrejo. Todo estaba estupendo. Hasta que vino el susto.... con la cuenta. Las caras cambiaron. El gasto de la consumición ascendía hasta los 525 euros (560 dólares). Pero la estafa no acabó ahí porque, por si fuera poco, el local sumó una propina de otros 86 dólares (80 euros). El caso es que el total de todo ascendía a 646 dólares (604 euros).

Esta joven lo tuvo claro. No iba a pagar esa cantidad. Ahí el ambiente comienza a ponerse tenso. "El empleado me amenazó. Me dijo: 'Voy a llamar a la policía. Te retendrán aquí y no volverás a tu país. Podemos encontrar fácilmente donde vives".

Se sintieron coaccionadas, pagaron la cuenta, pero esta historia finaliza con la justicia de por medio. Ambas decidieron emprender acciones legales para que a ningún turista le sucediese lo mismo. Un mal trago que, en muchas ocasiones, amarga las vacaciones de cualquiera.