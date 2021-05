El truco infalible para saber si el melón está maduro

Abrir un melón puede ser como jugar a la lotería si no sabemos diferenciar uno maduro de otro que aún está verde y sin apenas sabor. No siempre tenemos a mano al frutero para que tome la decisión por nosotros, con lo que no está de más conocer algunos sencillos trucos para poder comprobarlo por nosotros mismos.

El melón -y también la sandía- es una de las frutas emblemáticas de la temporada veraniega dado su alto contenido de agua, de hasta el 90%, y por su bajo aporte calórico -unas 35 calorías por cada 100 g-, con lo que además resulta ideal para perder peso. Esta fruta es también una fuente indiscutible de sodio, calcio, magnesio, potasio, fósforo, vitamina C y fibra, lo que la convierte en diurética, depurativa y rehidratante, perfecta para los días en los que aprieta el calor.

Un melón grande y que pese poco, puede indicarnos que está pasado

Pero además de sus propiedades, buena parte de su fama y su alto consumo en esta época, es por su delicioso sabor dulce. Sin embargo este sabor puede variar dependiendo de la calidad de cada pieza. En este sentido, saber elegirlo es primordial.

Ante todo, y como cualquier otra fruta, es preferible consumirla en su tiempo, es decir, entre finales de mayo y octubre. Además es mejor no rebuscar demasiado y quedarnos con aquellos melones que estén más a la vista, ya que suelen estar menos golpeados. Un buen método para saber si está pasado consiste en agitarlo. Si escuchamos movimiento de las pepitas es que ya ha comenzado a deteriorarse.

A priori el aroma dulce será un buen indicio de que el melón está maduro



No pensemos que el hecho de que estén más blandos sea sinónomo de maduros, más bien lo es de que está pasado. Por eso es mejor elegir los que estén más firmes. Tampoco debe de tener grietas, lo que no quiere decir que tengamos que descartar aquellos que tengan el más mínomo desperfecto.

Otro buen síntoma de un melón estupendo, es que la zona del pedúnculo -el extremo por el que está unido a la planta- huela a fresco.

EL GESTO DEFINITIVO

Saber si una sandía está madura es relativamente más sencillo que adivinarlo en un melón. En el primer caso, con tan solo un golpe que suene a hueco sabremos si está en su punto. El melón require de un poco más de pericia.

Si después de todo lo compras y no está maduro, puedes acelerar su maduración en casa guardándolo en un lugar seco y fresco dentro de una bolsa de papel -o en papel de periódico- junto con una manzana o un plátano.

Y si con todo no nos atrevemos a alegir nosotros mismos el melón, no es el fin del mundo, podemos decantarnos por comprar uno cortado por la mitad en los que con un simple vistazo sabremos si está maduro, aunque eso sí, perderá frescura y quizás se esté un poco más reseco.

CONSERVACIÓN

Una vez comprado el melón los expertos recomiendan dejarlo fuera de la nevera, eso sí, en un lugar fresco y seco. Si ya lo hemos cortado, mejor no retirar las pepitas para que no se reseque, y guardarlo en la nevera, bien recubierto de papel film, para evitar que se impregne de los olores de otros alimentos. Además debemos consumirlo en un plazo máximo de 3 ó 4 días, que será cuando se empiece a deteriorar y a perder su delicioso sabor dulce.