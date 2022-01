El truco casero para que tus zapatillas blancas vuelvan a lucir como recién compradas

La ropa es una de las primeras cosas en las que se fija la gente, tanto la propia como la de los demás. Por esto, a todos nos gusta que nuestras prendas luzcan como recién estrenadas. Esto es difícil de conseguir a medida que se va usando la ropa y más aún cuando las prendas son blancas. El blanco, junto al negro, es el color de ropa que prefiere la mayor parte de las personas por su capacidad para combinar todo tipo de colores, pero también es el color que más se nota cuando se ensucia. Esta última característica hace que muchas veces las personas a la hora de comprar se piensen dos veces si adquirir el producto por miedo a que se ensucie con facilidad y, en ocasiones, acabemos por no comprar una prenda que nos gusta y queremos por creer que una vez se use no volveremos a verla lucir como la primera vez.

Esta situación pasa sobre todo con las zapatillas blancas. Al estar en contacto con el suelo es muy fácil que cualquier mancha o pisotón se quede marcado en las zapatillas y, dependiendo de la dificultad de la mancha, que pueda formar parte de la prenda para siempre. Para evitar esto y que no tengas miedo a ponerte tus zapatillas blancas, desde COPE.es os traemos un truco fácil para que no te preocupes más por mancharlas y poder limpiar todo tipo de manchas con dos productos que tienes en casa.





Para este proceso, lo primero que tienes que hacer es separar los cordones de las zapatillas y ponerlos sobre un cubo. Una vez depositados, tienes que llenar el recipiente con unos tres dedos de agua. Con las zapatillas mojadas, coge un cepillo y jabón y frota por toda la superficie de la zapatilla. Una vez hecho, coloca la zapatilla debajo del grifo y limpia la prenda de jabón.

La clave: el bicarbonato y el agua oxigenada

En este momento, las manchas generales y que no son tan difíciles de quitar habrán desaparecido. Es tiempo de dar el segundo paso en nuestro proceso para que las zapatillas se queden como nuevas. Para ello, lava el cubo y vuelve a poner agua limpia. Una vez todo limpio, vuelve a mojar y lavar con jabón las zapatillas, pero esta vez añade también bicarbonato de sodio y agua oxigenada. Frota estos productos por toda la superficie de las zapatillas hasta crear una mezcla similar a un gel.





Con todos estos pasos cumplidos, coloca las zapatillas en el cubo y tapa el recipiente con una bolsa para dejarlo reposar entre cuatro y seis horas. Una vez pase este periodo, enjuaga y cepilla la prenda para eliminar toda la mezcla. En este momento, verás cómo tus zapatillas blancas vuelven a lucir prácticamente como el primer día que las compraste.





Este sencillo truco se puede utilizar para todo tipo de prendas comocamisetas y camisasy eliminar así esas manchas que no desaparecen con la lavadora o lavando a mano. Con este simple lavado, no tendrás que tener miedo de comprar y ponerte tus prendas blancas favoritas y lucirán prácticamente como recién compradas.