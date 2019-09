Sorpresa entre los fans de Alberto Chicote: "Estás muy guapo"

El cocinero Alberto Chicote ha sorprendido a sus seguidores y fans con su última publicación en Instagram, que ha despertado los elogios de los más fieles, con comentarios como: "Estás muy guapo".

El chef y presentador de 'Pesadilla en la cocina' ha publicado la siguiente fotografía en la red social Instagram, con un mensaje nostálgico en estos primeros días de septiembre.

"¡Qué lejos quedan ya los días de vacaciones!". Esas son las nostálgicas palabras de Chicote para acompañar una fotografía de sí mismo con un polo de rugby de la selección de Sudáfrica y un sombrero de Panamá en su mano izquierda.

La fotografía ha gustado mucho a sus seguidores, que han mostrado su admiración por el estado físico de Alberto Chicote.



"Se te ve genial, Alberto", escribe uno de sus seguidores. "Y quién es ese hombre que me mira y me desnuda", bromea otro. Algunos se sorprenden del espectacular cambio de imagen de Chicote en los últimos meses: "¡Don Alberto Chicote! Se va a quedar usted en el pellejo", dice Sergio. "¿Cómo has adelgazado tanto?", dice Carrie.

Hace unos días el chef ya despertó las risas de sus fans con la fotografía de su última tortilla de patatas. Una tortilla "chamuscada" que hizo que muchos se partieran de risa con el cocinero.