Shaila Dúrcal desvela por fin cómo fue el horrible accidente en el que perdió parte de un dedo

Shaila Dúrcal regresa a España. La hija de Rocío Dúrcal ha tomado la decisión de volver a su país junto a su marido - el mexicano Doro Ferreira - y la hija de éste, Aitana. La cantante ha concedido una entrevista a la revista "Hola" en la que ha hablado, entre otras cosas, sobre el dramático accidente que sufrió hace dos años y que le provocó la pérdida de parte de su dedo índice.

El suceso ocurrió en el verano de 2018 y, desde entonces, Shaila ha preferido guardar silencio en torno a lo que ocurrió. Pese a que eso derivó en multitud de especulaciones y sospechas, la intérprete no estaba moralmente preparada para desvelar qué sucedió realmente. Hasta ahora.

En la publicación, Shaila lo ha contado de forma detallada. "Estaba en mi casa de Houston (Texas) y, de repente, mis dos pastores alemanes comenzaron a pelearse. Entonces intenté agarrarlos por el collar para intentar separarlos pero, como no paraban de mover sus cabezas, debí de calcular mal y metí el dedo en la boca de la hembra", ha contado.

Este error fue lo que provocó que Shaila perdiera parte de la falange. "Fue muy rápido, como una guillotina, y no sentí absolutamente nada... Solo vi rodar mi falange. Ahora lo cuento con humor, pero fue muy dramático".

Su familia llamó a emergencias y enseguida fue trasladada al hospital. A la cantante le colocaron un injerto en la parte de la muñeca y se lo cosieron. Shaila todavía sufre las secuelas de este accidente. "Todavía estoy recuperando la movilidad, ya que no puedo doblar completamente dos dedos, porque también tuvieron que darme unos puntos en la parte de la uña del de al lado. Además, tengo afectada la muñeca y no puedo apretar. Pero lo que más me ha dolido es la rehabilitación", ha admitido. Pese al accidente, los perros siguen a su lado y se los ha traído a España.

La figura de su madre continúa muy presente en la vida de Dúrcal: "La muerte de mi mami me afectó mucho. Cada día es una batalla diferente y los hay mejores y otros, fatales, porque la depresión no se va nunca y tienes que trabajar en ello diariamente", reconoce en su entrevista con "Hola".