El sencillo método para regar las plantas cuando nos vamos de vacaciones: totalmente económico

Con la llegada del verano, son muchas las personas las que desean que llegue su período de vacaciones. Estos días suelen venir bastante bien para desconectar y pasar algún que otro momento memorable junto a la familia y los amigos. Pero, antes de viajar hasta el destino elegido, hay que hacer las maletas y, previamente, recoger la casa.

Uno de las cosas que más se tiene en los hogares son las plantas, las cuales requieren un cuidado especial dependiendo del tipo que sean. Es por ello por lo que nunca está de más pedirle ayuda a un vecino de confianza para que nos ayude y las riegue mientras nosotros nos encontramos fuera, pues si no corremos el riesgo de que terminen muriendo.

¿En qué consiste el "método de la cuerda"?

Pero no todos contamos con esta persona. Y si la hay, puede que no nos inspire el nivel suficiente para dejarle las llaves de nuestro hogar. Como ocurre en muchas ocasiones últimamente, las redes sociales están para ayudar. En este caso ha sido una usuaria de Tik Tok la que, a través de un vídeo publicado en su cuenta, nos ha dado la solución para afrontar este problema.

La influencer y experta en botánica @enabrilojasmil explicaba el denominado "truco de la cuerda", con el que podemos dejar nuestras plantas bien servidas de agua e irnos tranquilamente de vacaciones. Para ello tan solo necesitamos una cuerda, como su propio nombre indica, un barreño lleno de agua y algunos palillos de madera.

Una vez reunido todo, humedeceremos bien las plantas y clavaremos un palillo en la arena de la maceta, que hará de canalizador. El siguiente paso consistirá en atar la cuerda a ellos, uno por cada planta que vayamos a regar. Hay que tener en cuenta que serán las meras trasmisoras del agua, por lo que hay que mojarlas bien para que cumplan su función. Finalmente, dejaremos las macetas al lado del barreño sin que les de demasiado el sol e introduciremos la última parte de las cuerdas.

¿Cómo evitar que se achicharren con el calor?

Si hay otro tema que nos suele preocupar respecto a las plantas es que terminen por achicharrarse debido al calor. La directora del Centro de Jardinería La Mezquita de Cuenca, Paula Orozco, explicaba en Fin de Semana de COPE que esto no nos debe pillar desprevenidos, por lo que debemos estar preparados para ello.





El problema se da cuando sacamos al exterior una planta que no debemos como, por ejemplo, las hortensias. "Es una planta que no puede estar al sol, la tenemos que proteger y poner en la zona del jardín o la terraza donde no le vaya a pegar el sol de pleno", comentaba. En cuanto a la protección de plagas, debemos prestar especial atención, pues "en esta época del año es mucho más fácil que haya propagación de enfermedades y plagas por la naturaleza".